الرئيس منصور يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والسادات وعبد الناصر

قام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت صباح اليوم “السبت” بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بالنصب التذكاري بمدينة نصر .

> كما قام الرئيس منصور بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرأ الفاتحة على روحه تقديرا لدوره في اتخاذ قرار الحرب وتحقيق النصر في حرب أكتوبر.

شارك في هذه المناسبة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وفور وصول الرئيس إلى النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بمدينة نصرعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني وأدى حرس الشرف التحية العسكرية للرئيس منصور الذي توجه إلى قبر الجندي المجهول ثم إلى قبر الرئيس الراحل أنور السادات .

وعقب وضعه أكاليل الزهور صافح الرئيس منصور اسرة الرئيس الراحل أنور السادات ثم غادر موقع الاحتفال ،حيث كان في وداعه وزير الدفاع ورئيس الأركان.

وبعد ذلك توجه الرئيس منصور الى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمنشية البكري حيث وضع اكليلا من الزهور على قبره وقرأ الفاتحة ترحما على روحه.

أ ش أ

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