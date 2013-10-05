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أثيوبيا تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الصين في مجال التصنيع

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أثيوبيا تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الصين في مجال التصنيع أثيوبيا تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الصين في مجال التصنيع

قال سيساي جيميشو وزير الدولة الإثيوبي للصناعة، إن اثيوبيا والصين بحاجة إلى تعزيز العلاقات الحالية والتعاون المستقبلي، لاسيما في مجال التصنيع، وإن بلاده ترغب في استضافة المزيد من رجال الصناعة والمستثمرين الصينيين في أثيوبيا .
> وأضاف الوزير الاثيوبي، فى لقاء مع التليفزيون المركزي الصيني، أن كل من الصين وأثيوبيا تتمتعان بعلاقات في جميع المجالات، وان الصين ظلت تتعاون مع اثيوبيا بتقديم الدعم لها لا سيما في تنمية البنية الأساسية ، موضحا أن لدي البلدين علاقات جيدة وتعاون في جميع المجالات مع الصينية”.
> وأوضح أنه فيما يخص التصنيع، “قامت الصين بدعم أثيوبيا خاصة في مجالات تطوير البنية الأساسية وغير ذلك من الأمور كما قامت الصين بدعمنا في نقل التكنولوجيا وبالمجالات الفنية وأيضا دعمنا ماليا، فى وقت نرسل طلابنا والمتدربين من أثيوبيا إلى الصين وهم ايضا يرسلون متخصصون لتدريب موظفينا .. واصفا العلاقات الحالية والتعاون بين الدولتين بأنه في حاجة الى التقوية في المستقبل”.
> وقال إنه “في هذا الوقت، لدينا علاقات جيدة، بين الحكومتين والشعبين، وأن أثيوبيا تحتاج الى تقوية العلاقات الحالية بشكل اكبر من ناحية وان تستضيف المزيد من المصنعين الصينيين ، مشيرا إلى أن وفدا من اثيوبيا زار الصين خلال الآونة الأخيرة بهدف اجراء محادثات والتوقيع على اتفاقية مع شركة صينية حول تنمية المناطق الصناعية والموضوعات المرتبطة بها هنا في اثيوبيا”.
> وأوضح الوزير الأثيوبي أنه بالنسبة للاتفاقية فان اثيوبيا والشركة الصينية الممثلة في “الهيئة الصينية لتنمية المناطق الصناعية” اتفقتا على اجراء دراسة حول منطقة التنمية الاقتصادية في اثيوبيا وكذلك مسائل خاصة بتنمية المنطقة الصناعية في الجزء الشرقي من أثيوبيا بمدينة داير داوا، وأنه حتى الآن تقوم الصين حاليا بجهيز وصياغة الاتفاق”.
> وحول انشطة اثيوبيا في قطاع الصناعة، قال الوزير الأثيوبي أن بلاده لديها أهداف محددة فيما يخص عملية التصنيع، لذا تجري اثيوبيا انشطة مختلفة تتضمن توسيع وتحسين نظام التدريب والتعليم لرجال الصناعة خاصة بقطاع التصنيع، وأن أثيوبيا تقوم بتنمية وتحسين نظام التصنيع والدفع باجراءات محفزة لجذب المزيد من القطاع الخاص.
> وحول المجالات التي تحظى باعلى تركيز في أثيوبيا، قال الوزير سيساي “كوننا من الدول النامية ونعتمد على مواردنا الطبيعية وجميع الانظمة المرتبطة بها نركز على صناعة النسيج والملابس والجلود والمنتجات الجلدية والمنتجات الزراعية والمواد الكيميائية ومواد البناء وما شابه ذلك”.

أ ش أ

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