عاصفة تقتلع خيام «البسطاء» في قرية جازان التراثية

اقتلعت عاصفة البارحة الأولى خيمة الأسر المنتجة التي تقع في قرية جازان التراثية مما أدى إلى العديد من التلفيات والخسائر المادية، حيث كان هناك عدد من النساء في مقر الخيمة مما أحدث قلقن على لقمة عيشهن.وسارع حراس الأمن وعدد من العمالة المشغلة بالقرية إلى إخلاء الموقع والسيطرة على الوضع، حيث تضم الخيمة أكثر من 40 ركنا نسائيا متنوعة بين الخياطة والشعبيات والحرفيات والتجميل والإكسسوارات.وأوضحت مريم القاضي خسارتنا فادحة جدا، ولكن هذا قضاء الله وقدرة ولكني استغرب كيف انهارت خيمتنا فقط بالرغم من أن جميع المحلات المجاورة عبارة عن خيم ولكنها أقوى من خيمتنا، وحينما افتتحت تلك الخيمة الكثير من المسؤولين زارونا ولكن حين وقعت لم يأت أحد ويلتفت إلينا وينظر إلى حجم خسارتنا حيث اختلطت المياة بالملابس والزجاج والحديد.وأضافت مصباح أحوس صاحبة ركن العطور والبخور الجازاني جئت وعلى كل شيء قد أبيد وكأنه لم يكن شيء موجود لم استطيع أن أحصل على شيء منها خسارتي تقدر بخمسة آلاف ريال ولكن العوض بالله كما اتمنى أحد أن يلتفت إلينا..كما أشار عدد من النساء إلى أن هناك العديد من الخسائر حيث البعض خسارتها تتجاوز الخمسين ألف ومنهم من يقدر بأربعين ألف وتتفاوت الخسارة ولكن نحمد الله على عدم وجود إصابات جمعنا ما بقي وتركنا ما تلف.وأوضح المشرف العام على القرية التراثية حمد الدقدقي أن ما حدث لخيمة الأسر المنتجة هو قضاء وقدر، ونتج عن ذلك تلفيات كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الرياح الشديدة والأمطار القوية التي هطلت في هذا المساء ولكن تم عمل محضر مشترك مع الدفاع المدني والسياحة والغرفة التجارية وسيتم الرفع به إلى إمارة المنطقة للنظر في أمرهم.وأكد الدقدقي حول تعويض هؤلاء الأسر أنه سيتم تعويضهن بتعويضات مجزية.وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالإنابة النقيب محمد بن حسن آل صمغان أن مركز القيادة والسيطرة استقبل بلاغا في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة بلاغا عن سقوط خمس خيام مساحتها 30 * 15 بالإضافة إلى السور الخارجي وعدد من أعمدة الإنارة وبعض ألعاب الأطفال بالقرية التراثية، مشيرا إلى أنه انتقل للموقع فرقتي إنقاذ وإسعاف وإطفاء، مبينا أنه تم فصل التيار الكهربائي وعمل طوق عازل على كافة الموقع، ولم يصب أحد بأذى واقتصرت على الأضرار المادية وتم تسليم الموقع للسياحة بعد عمل محضر مشترك.أمطار على تهامة من ناحية أخرى تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة بارق في تهامة عسير في احتجازات مركبات في وادي الخانق، حيث شملت الأمطار أجزاء من شرقي وجنوب المحافظة مصحوبة برياح قوية أدت إلى تساقط أعمدة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن قرى الشقيص والخانق والقريحاء، كما جرى وادي ريدان بسيل جارف.وتابعت فرق الصيانة بالكهرباء عمليات إصلاح الأعمدة وتغييرها فيما لم تخلف الأمطار أي ضحايا بشرية.وأكد نائب الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير المقدم معيض بن محمد الشهري أن الأمطار التي شهدتها بعض القرى التابعة لمحافظة بارق تراوحت من متوسطة إلى غزيرة ولم تسجل حوادث غرق أو احتجازات، مبينا أن دوريات الأمن والسلامة بالدفاع المدني سيرت منذ هطول الأمطار ورابطت عند مداخل الأودية تحسبا لأي طارئ. وشدد الشهري على ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني.إعلان - Ads إعلان - Ads