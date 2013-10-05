اختتام فعاليات ملتقى نجران للفنون البصرية

اشتمل على أعمال فوتوغرافية وتشكيلية ومنحوتات
سميحة آل صمع، مسعدة اليامي (نجران)
اختتمت فعاليات ملتقى نجران الأول للفنون البصرية الذي نظمه فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بنجران بالمعرض الختامي للمشاركين، والذي احتوى على أكثر من 200 لوحة فنية تعتبر نتاج أعمال المشاركين في الورش والفعاليات المقامة خلال أيام الملتقى، منها 75 عملا فوتوغرافي و80 عملا تشكيلي و35 عملا منحوتات و10 أعمال مجسمات، كانت حصيلة أعمال العديد من الفنانين بمنطقة نجران، إضافة إلى 25 فنانا وفنانة من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي شاركوا بالملتقى.وأوضح مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بنجران علي ناشر كزمان، أن مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين على المستوى المحلي والعالمي في الملتقى أثرت خبرات المهتمين بهواية التصوير الضوئي والفنون التشكيلية والخط العربي والنحت من شباب منطقة نجران، وأنه سيكون لها أهمية كبيرة في تنمية مهاراتهم وصقلها من خلال ممارستهم العمل مع المشاركين في الورش المتعددة والتطبيق العملي خلال أيام الملتقى، مشيرا إلى أن المعرض الختامي سيستمر لمدة ثلاثة أيام منها يومين للرجال ويوم واحد للنساء وسيكون على فترتين من 8 – 12 صباحا ومن 4 – 10 مساء.وكان ملتقى نجران الأول للفنون البصرية خلال الأيام الماضية قد شهد العديد من الفعاليات المختلفة في فن التصوير الضوئي والفنون التشكيلية من الرسم والخط العربي والنحت ومن أبرزها محاضرات في مجال التصوير الضوئي للفنان عيسى عنقاوي كانت عبارة عن لمحة تعريفية عن اتحاد الفياب الدولي للتصوير الضوئي، ومحاضرة للفنان سالم باسبعين عن التصوير الصحفي ، ومحاضرة للفنان سعود محجوب بعنوان التصوير المفاهيمي، ومحاضرة للفنان عيسى إبراهيم بعنوان طريقك للعالمية، ومحاضرة عن تاريخ التصوير في الجزيرة العربية للفنان يونس السليمان، أما الفنون التشكيلية فقد كانت برامجهم محاضرة للفنان علي ناجع عن مظاهر التحديث في الفن التشكيلي السعودي، ومحاضرة للفنان إبراهيم خبراني بعنوان تجربتي في عالم الفن التشكيلي، ثم محاضرة أخرى للفنان علي ناجع بعنوان إشكالية المفهوم في الممارسة التشكيلية المحلية.بالإضافة إلى العديد من الورش بمقر نادي الأخدود الرياضي للفنانين المشاركين في الفنون التشكيلية عن التصوير التشكيلي والخط العربي والنحت بنادي الأخدود لإنتاج العديد من اللوحات الفنية للمعرض الختامي للملتقى.أما الفعاليات النسائية فقد اشتملت على محاضرة للفنانة وداد الصبان عن فن التصوير الفوتوغرافي، وورشة عمل للفنانة وفاء بريمي عن أساسيات التصوير الفوتوغرافي، ومحاضرة للفنانة عافية آل بشر عن عمل الكروشيه، وورشة عمل عن التصوير التشكيلي والخط العربي والنحت، وورشة عمل للفنانات عن التصوير التشكيلي وذلك بقاعة نشاط الطالبات بحي الفيصلية.وعلى هامش فعاليات الملتقى زار المشاركون أهم المعالم بمنطقة نجران مثل سوق الجنابي الشعبي، وقصر الإمارة التاريخي، ومدينة الأخدود الأثرية، ومزارع النخيل، وبيوت الطين، وقلعة رعوم التاريخية.الأعضاء المشاركين في الملتقى خلال أحد المناشط.