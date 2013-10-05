اختتام حملة التوعية الاجتماعية الشاملة ببقيق اليوم

تختتم مساء اليوم بمحافظة بقيق حملة التوعية الاجتماعية الشاملة التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية على مدى خمسة عشر يوما ضمن حملات التوعية الاجتماعية التي تقام في مختلف مناطق المملكة وتستهدف مجتمعاتها المحلية.وأعرب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء مدير الحملة علي بن أحمد الحمد عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على موافقته بتنفيذ الحملة بعد النجاح الكبير الذي حققته حملات التوعية الاجتماعية الشاملة التي نفذتها الوزارة في عدد من المناطق، كما شكر وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان على دعمه للحملة ومتابعته المستمرة لمراحل التنفيذ والاختتام.وأوضح أن برنامج الحملة تضمن عددا من الفعاليات والبرامج المتمثلة بالمحاضرات والمعارض والمسابقات والسباقات الرياضية والعروض الترفيهية التي أقيمت في أماكن متفرقة في المحافظة، وشارك في الحملة عدد من الجهات الحكومية.وبين الحمد أن الحملة تهدف إلى تحقيق التوعية المجتمعية والتنمية الشاملة التي تسعى إليها حكومتنا الرشيدة، والمساعدة في القضاء على الظواهر السلبية في المجتمع، وتعزيز الجوانب الإيجابية عن طريق الندوات والمحاضرات، وتقديم العون والمساعدات للمحتاجين عن طريق مشاركة مندوب وكالة الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية لتسجيل الحالات المستحقة والعاجلة.وعبر الحمد عن شكره لأهالي محافظة بقيق على تفاعلهم الإيجابي مع فعاليات الحملة الذي أعطى مؤشرا بنجاحها، كما شكر القيادات الاجتماعية الفاعلة المتعاونة مع الفريق المنظم للحملة.