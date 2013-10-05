مصادر: التعليم العالى تؤجل انتخابات اتحاد الطلاب للانتهاء من اللائحة

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن قرار الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، تأجيل انتخابات اتحادات الطلاب، والتى كان من المقرر فتح باب الترشح لها فى الأسبوع الرابع للدراسة، لحين الانتهاء من اللائحة الطلابية الجديدة، التى تعدها الوزارة حاليا، فى مخالفة للائحة الطلابية الحالية وقانون تنظيم الجامعات، وفقا لتأكيدات المصادر.

وتنص اللائحة الطلابية الحالية، فى المادة "320" على أنه يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنوياً خلال ستة أسابيع من بدء الدراسة فى كل عام، على أن يُفتح باب الترشيح خلال الأسبوع الرابع من بداية العام الدراسى، ويصدر وزير التعليم العالى قرارا بمواعيد انتخابات اتحاد طلاب الجامعات المصرية قبل الموعد بأسبوعين على الأقل؛ بناء على اقتراح اتحاد طلاب مصر على أن يصدر رئيس الجامعة مواعيد انتخابات اتحاد طلاب كليات الجامعة قبل موعد فتح باب الترشح بأسبوع على الأقل؛ بناء على اقتراح مجلس اتحاد طلاب الجامعة.