"القوى العاملة" تنفى وجود مستشار قانونى لها باسم "عصام الطباخ"

ادعى شخص يسمى "عصام الطباخ" أنه يقوم بعمل المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة ويدلى بتصريحات صحفية وإعلامية بهذه الصفة.

فيما أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة فى بيان له أنه إدعاء كاذب، وأن المدعو "الطباخ" ليس له أى صلة بقريب أو بعيد بوزارة القوى العاملة، حتى أنه مشكوك فى صفته المهنية وإلا كان قد أدرك العواقب القانونية لانتحال تلك الصفة.

وأهاب " أبو عيطة" بالسادة الإعلاميين التعامل مع المذكور وآرائه بصفته الشخصية، وليس بالصفة التى يدعيها لنفسه لجذب الاهتمام الإعلامى والجماهيرى لأقواله.