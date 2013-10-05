أخبار عاجلة

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام -
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

طريق «وجرة ــ أم السعود» يثير مخاوف العابرين

Google+ Print
طريق «وجرة ــ أم السعود» يثير مخاوف العابرين طريق «وجرة ــ أم السعود» يثير مخاوف العابرين

 فيصل الحارثي «الطائف»

ناشد عدد من مستخدمي طريق قريتي وجرة وأم السعود بمحافظة ميسان بني الحارث الجهات المختصة بوضع حواجز خرسانية ولوحات إرشادية على جانب المنعطف، بسبب كثرة الحوادث والجثث التي سالت دمائها على قارعته، والإسراع في توفير دوريات المرور على الطريق لكبح قائدي المركبات المسرعة، ولحقن دماء مستخدميه الذين باتوا يخشونه خوفا من خطورته.وقال منصور علي ساعد إنه يتردد يوميا على الطريق، حيث شهد العديد من الحوادث المروريه في منعطف قريتي وجرة وأم السعود، مشيرا إلى أن هناك معلمون ومعلمات وطلاب وطالبات وموظفين يسلكونه بشكل يومي بات يشكل خطرا يهدد حياتهم، لافتا إلى أن تأخر الهلال الأحمر والمرور على الطريق يضاعف من معاناة المصابين، مؤكدا أن ذاكرة الأهالي تختزن العديد من الحوادث المرورية المروعة والتي سالت دماء الجثث على قارعته لضيق المسار وانعدام اللوحات الإرشادية والحواجز الخرسانية.وأفاد عبدالرحمن عايش الحارثي أن خطورة هذا المنعطف تكمن في الليل، وأيضا في ساعات الصباح الأولى، حيث تسلك العديد من المركبات الطريق الرئيسي، ما قد يتسبب في وقوع قاتلة، حتى بات الكفن زاد المسافرين يحملونه أثناء تنقلهم من خلاله، مطالبا الجهات الأمنية بتكثيف دوريات المرور والشرطة على مدار الساعة، ومعاقبة المخالفين لأنظمة وتعليمات المرور.فيما تذمر كل من سعد بن سعيد الكريعي، هلال عايض الحارثي، محمد عبيدان، وحسين عايض عيضه، من منعطف طريق قريتي وجرة وأم السعود بمحافظة ميسان بني الحارث، بسبب غياب اللوحات الإرشادية والحواجز الخرسانية، ما يؤدي إلى إرباك بعض المسافرين الذي يرغبون في عبوره، ويثير بعض المخاوف لديهم من كثرة الحوادث المرورية، مطالبين الجهات المختصة بالبت في معاناتهم لوقف نزيف الدم الذي يسيل على قارعته، لافتين إلى أن تأخر الهلال الأحمر والمرور على الطريق يضاعف من معاناة المصابين.في المقابل أوضح مدير بلدية ميسان عتيق القثامي أن الحواجز الخرسانيه مدرجة ضمن مشاريع البلدية، مشيرا إلى أن هناك أولوية لحماية الطرق الواقعة في الأماكن الجبلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية