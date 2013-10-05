11 كلم «ترابية» تفصل أهالي الجفر عن التنمية والخدمات

خالدالذيابي (الطائف)

طالب أهالي الجفر شرق الطائف بإيصال ما تبقى من الطريق الواصل بين قريتهم ومحافظة الطائف، وأفادوا بأن المسافة المتبقية هي 11 كيلو مترا تعزل القرية عن المناطق والمراكز الأخرى تسببت في عدم إيصال الخدمات الضرورية للقرية.يقول محمد العصيمي إن الطريق الصحراوي الذي يصل قرية الجفر بمحافظة الطائف هو 11 كيلو مترا وقد عزل الأهالي عن المحافظة وصار هذا الطريق عثرة أمام عدد من الجهات الحكومية التي نطالبها ببعض الخدمات فيحتجون بهذا الطريق مع العلم أن هناك مجمعات حكومية ومدارس للبنين والبنات حتى صار عائقا أمام عدد من الموظفين والمعلمين في الوصول إلى مقر أعمالهم.ويرى حمود عتيق العصيمي أنهم يعانون أثناء حدوث حالات مرضية في طريقة نقلها والمسافة الصحراوية التي قد يفارق المريض الحياة فيها مع هذا الطريق الصحراوي الذي أصبح هاجس خوف ومصدر قلق للأهالي وحتى أثناء طلب سيارات الإسعاف فيتم الوقوف لها على طريق الهجن المتفرع من طريق الرياض السريع وإيصاله إلى مكان أو وقوع الحادث. وإننا نطالب وزارة النقل بسرعة إكمال هذا الجزء والذي يعد من أقصر المسافات أسوة بالقرى والهجر الأخرى التي تشهد وتتواجد بها الخدمات لتوطين الأهالي والنظر في ماساتهم.وطالب حسن بن حسين العصيمي فرع وزارة النقل بالطائف تخصيص جزء من الكميات التي تشهدها محافظة الطائف إلى هذا الطريق الذي يعتبر الوحيد في الطائف لم يعبد حتى الآن. خصوصا وأن قرية الجفر قريبة من سوق عكاظ التاريخي وبها عدد من الآبار الجوفية التي تخدم محافظة الطائف وقراها في إيصال المياه واختصار الوقت على كل من يريد تعبئة صهاريج المياه.من جانبه كشف لـ«عكاظ» مدير إدارة النقل بفرع الطائف المهندس عمر الحسيني أنه تم رفع الاعتماد للجزء المتبقي من طريق الجفر والبالغ 11 كيلو مترا وبانتظار إدراجه في خطط هذا العام، وقد سبق أن تقدم الأهالي بطلب ربط قرية الجفر بطريقين وهو محل اهتمامنا وسوف نعمل على إكماله حين توفر الكمية المتاحة.