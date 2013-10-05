المديرات يطالبن بفكّ الارتباط بين مقررات الثانوية والمتوسطة

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

بحث مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني، أمس الأول، عبر الدائرة التلفزيونية بمديرات المدارس لجميع المراحل ورياض الأطفال لمكاتب التربية والتعليم، بحضور المساعدة لشؤون تعليم البنات عزة العوفي ومساعده للشؤون المدرسية علي الثمالي، والمساعد للخدمات المساندة ومدير ومديري ومديرات الإدارات التعليمية، عددا من الملاحظات. وتحدثت المديرات حول عمل شركات النظافة بالمدارس ومسؤوليات الأمن والسلامة والميزانية التشغيلية وفك الارتباط بين مدارس المقررات الثانوية والمدارس المتوسطة المغذية لها والصلاحيات المعطاة لمديرات المدارس وأعمال الصيانة ومخارج الطوارئ.وطالبت المديرات بتوجيه التخصصات المناسبة لمدارس التحفيظ وزيادة عدد المستخدمات لرياض الأطفال واستكمال التجهيزات فيها، إلى غير ذلك من الاستفسارات التي رد عليها المدير العام ومساعداه ومديرو ومديرات الإدارات التعليمية حسب التخصص. من جهة أخرى، نفذت إدارة التعليم الأهلي والأجنبي أمس، الأول اللقاء التربوي الأول لمديري المدارس الأهلية بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين عبدالرحمن الصخيري ومدير الإشراف التربوي ورئيس قسم الإدارة المدرسية ومشرفي الإدارة المدرسية بمكاتب التربية والتعليم المسند إليهم الإشراف على المدارس الأهلية بمكاتبهم ومديري المدارس الأهلية. وتضمن اللقاء استعراض خطة اللقاءات التربوية لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي قدمها مدير الإدارة حسن العوفي، تلاها كلمة للصخيري أكد فيها على الدور التربوي المأمول من مديري المدارس وبالذات الأهلية منها، ثم استكمل بعد ذلك جدول أعمال اللقاء وتم الخروج بعدد من التوجيهات والمقترحات لخدمة وتميز العمل التربوي بالمدارس الأهلية.