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السوائل السكرية والفواكه الطازجة تقلل من آلام الوضع

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السوائل السكرية والفواكه الطازجة تقلل من آلام الوضع السوائل السكرية والفواكه الطازجة تقلل من آلام الوضع

تلجأ بعض السيدات ممن لهم تجارب فى الوضع، بإسداء النصائح إلى الأم الجديدة أو التى على وشك أن تكون أمًا، وأغلب تلك النصائح معتقدات خاطئة تفتقر إلى السند العلمى.

يقول الدكتور عبد الرؤوف رياض مستشار النساء والتوليد ونقص الخصوبة، تنصح السيدات كبار السن الأمهات الجدد بتناول البيض المسلوق أثناء الوضع بحجه أنه "يحمى الوضع" والحقيقة أن البيض المسلوق من الأطعمة عسيرة الهضم.

مضيفا أن فى حالة اضطرار الطبيب إلى استخدام التخدير، أو الولادة القيصرية، مع وجود طعام بالمعدة، فإنه يسبب ارتجاع الطعام إلى الجهاز التنفسى مما يسبب مشاكل خطيرة.

ونصح رياض المرأة فى حالة الوضع، بضرورة تناول السوائل السكرية، أو الفواكه الطازجة خلال الآلام الوضع، فهى تعمل على تليين المعدة، وتخفيف الألم.

وأضاف أن من العادات الخاطئة، قيام الحامل بالدفع عند بداية شعورها بآلام الوضع، مما يسبب الإرهاق، والإجهاد للام والجنين، وإنما يجب الدفع فى المرحلة الثانية من الولادة، عند اتساع عنق الرحم.

وأشار رياض من الشائعات المنتشرة عند الوضع، إلى أن الولادة المتكررة تجعل عملية الوضع أسهل، خاصة إذا مرت الولادة الأولى بسلام، ولكن فى الحقيقة إن لكل ولادة ظروفها الخاصة بها من حيث، وضع الجنين، ووضع عنق الرحم، وانقباضات الرحم، وغيرها من الأمور التى تؤثر على الحمل، لذلك فإن المتابعة الدورية عند الطبيب، تقى من التعرض إلى مضاعفات الولادة.

مشيرا إلى أن البعض يردد أن تناول الفيتامينات تؤدى إلى كبر حجم الجنين، مما يسبب الولادة المتعسرة، والصحيح أن جسم الأم فى حاجة إلى تلك العناصر من الغذاء، لتعويض الدماء التى تفقدها أثناء الولادة، أما الجنين فيأخذ احتياجاته من الأم، وعدم تناول الأم لاحتياجاتها من العناصر الغذائية يؤدى إلى إصابتها بالأنيميا المسببة لعسر الولادة.

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مصر 365