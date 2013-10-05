أهم أربعة تطعيمات للطفل من ولادته لعامه الثالث

هناك أنواع مختلفة للتطعيمات التى يحصل عليها الطفل، والتى يكون لكلا منها أهمية، يوضح دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال، قائلاً هناك العديد من التطعيمات المختلفة للطفل منها "الدرن"، وهو أول لقاح يعطى للأطفال بعد الولادة مباشرة، لأن السل مرض مزمن ينتج من عدوى جرثومية، وقد يصيب هذا المرض مختلف أجزاء الجسم ويصيب الرئتين.

تطعيم "التهاب الكبد الوبائى"، حيث يعطى للطفل ثلاث جرعات لالتهاب "الكبد الوبائى ب"، وهو يعتبر من الأوبئة التى تأتى إصابتها بعد الإصابة بالسرطان مباشرة، وقد يتطور المرض عند نسبة قليلة من المصابين إلى تليف الكبد، وهناك أيضاً تطعيم "شلل الأطفال"، حيث يمكن من خلال اللقاح المقاوم لشلل الأطفال حماية الأطفال مدى الحياة، حيث إنه يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، وينتقل من خلال فيروس معدٍ، ويسبب لهم إعاقات مستديمة.

وأضاف شكرى أن هناك تطعيم "التهاب الكبد الوبائى أ "، وهو يوفر حماية للطفل من ذلك الفيروس الشديد العدوى، بالإضافة إلى تطعيمات أخرى كالتطعيم" الثلاثى الفيروسى"، وهذا اللقاح يكون ضد الحصبة، حيث إنها مرض انتقالى يتسبب فى الإصابة بفيروس الحصبة، ويؤدى إلى ارتفاع فى درجة الحرارة، وبشكل عام تمثل التطعيمات أهمية خاصة، لحماية الطفل من مختلف الأمراض والمخاطر المحتمل أن يتعرض لها أو يقع فيها، لذا يجب على الأمهات الانتباه لها ومراعاة إعطاء الطفل لها، حتى يضمنّ له حياة صحية بلا أى مشاكل قد يتعرض لها.