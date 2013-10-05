اضطرابات الانتباه تؤدى للاندفاعية والتشتت الفكرى للأطفال

تؤثر اضطرابات الانتباه على الأطفال تأثيرا كبيرا وتصل تلك النسبة لحوالى 20 %، ويسبب ذلك الاضطراب عددا من المشاكل للأطفال تتمثل فى قلة الانتباه كما يوضح دكتور عماد شكرى استشارى طب لأطفال قائلا: يؤثر اضطراب الانتباه على الأطفال تأثيرا كبيرا حيث يعانى الأطفال، من عدم قدرتهم على الانتباه وكثرة أحلام اليقظة، ويتصف هؤلاء الأطفال بأنهم يفقدون القدرة على الاستمرار فى التركيز.

بالإضافة الى أنهم يعانون من سرعة التشتت الفكرى ولا يستطيعون الاستمرار فى لعبة معينة، وقد يؤثر عليهم ويصابون بزيادة الحركة فيوجد لديهم إفراط كبير فى النشاط، حيث توجد حركات كثيرة غير محسوبة كسرعة القفز، مع وظهور الاندفاع الذى يجعلهم غير قابلين فكرة انتظار حدوث ما يطلبونه، ويبحثون دوما عن فرص ليس لهم بل هى لغيرهم وينقضون عليها، ويظهر ذلك فى اللعب وممارسة بعض الأنشطة التى من المفترض أن ينتظرون بها دورهم.

إلا أن ما يحدث هو العكس فالطفل الذى يعانى من الاضطراب فى الانتباه يعانى من مشاكل فى الفهم وعدم القدرة على الاستيعاب لمن حوله ويصبح أكثر قابلية للعصبية ولا يستوعب أى موقف يمر به ودوما ما تشعر الأم بأن الطفل يشعر بالسرحان وعدم القدرة على التركيز مع من حوله وقد يجد صعوبة فى ترديد بعض الكلمات لذا لابد أن تتابع الأم لدى الطبيب كل ما يعوق الطفل على الانتباه.