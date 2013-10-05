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"النور" بقنا ينعى ضحايا حادث غرق معدية قوص ويؤكد: حذرنا من الكارثة

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"النور" بقنا ينعى ضحايا حادث غرق معدية قوص ويؤكد: حذرنا من الكارثة "النور" بقنا ينعى ضحايا حادث غرق معدية قوص ويؤكد: حذرنا من الكارثة

أصدر حزب النور بمحافظة قنا بياناً، نعى فيه ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم، الذى راح ضحيته طفلتان بقرية المسيد بمركز قوص، إثر غرق معدية ركاب بدائية يستقلها الأطفال لعبور ترعة الكلابية، من أجل الوصول لمدرستهم، والعودة منها للجانب الآخر، حيث يسكنون.

وحمل الدكتور مصطفى عبده، أمين حزب النور بمحافظة قنا، مسئولية الحادث لكل من له يد فى عدم دفع هذه الكارثة من المسئولين بالمحافظة، كل حسب موقعه ومسئوليته، حيث أوضح أن الحزب قد قدم طلبات سابقة بإنشاء كوبرى على هذه الترعة، وما شابهها، وطالب أيضا بفرض الرقابة على مثل هذه المعديات الأهلية، التى تفتقد لسبل الأمان، ولكن دون أى استجابة.

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مصر 365