مؤتمر لتوحيد مؤيدى "السيسى رئيسا" تحت مظلة الجبهة الشعبية بالإسماعيلية

تعقد الجبهة الشعبية لتفويض الفريق أول "عبدالفتاح السيسى"، رئيسا لمصر، المؤتمر الصحفى الأول بمشاركه 19 حملة مؤيدة؛ وذلك يوم الثلاثاء المقبل بقاعة النيل بنادى قضاة تحكيم مصر بالمعادى.

ومن جهته أكد سليمان الحوت، منسق الجبهة بالإسماعيلية، أن الهدف من تلك الحملة هو توحيد الصفوف بين جميع الحملات والحركات المؤيدة، تحت هدف واحد، وهو تفويض الفريق "عبدالفتاح السيسى" رئيسا لمصر 2014.

وأكد الحوت أن الجبهة الشعبية لتفويض المواطن "عبدالفتاح السيسى" رئيسا، لاقت قبول جميع الحملات عند الإعلان عنها، وتم الاستجابة من 19 حملة على مستوى محافظات مصر.

ومن ناحية أخرى دعا الحوت وسائل الإعلام والحركات الشبابية والحملات المؤيدة لحضور المؤتمر، لإعلان تضمانها مع الجبهة للوصول إلى هدف تفويض الفريق الأول "عبدالفتاح السيسى"، رئيسا لمصر 2014.