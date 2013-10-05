جامعة أم القرى تمنح فرصا إضافية لطلاب دراسات عليا

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

وافق مجلس جامعة أم القرى برئاسة مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، في الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الدراسي الحالي في اجتماعه أمس، بحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة وذلك بقاعة الملك فيصل التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية، على منح فرصة إضافية لعدد من طلبة الدراسات العليا، كما وافق على الحساب الختامي السنوي للجامعة للعـام المالي (1433/1434هـ) وتقرير مراجع الحسابات الخارجي وذلك لرفعه لرئيس مجلس الوزراء حسب النظام.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أمين المجلس الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، أنه تم خلال الجلسة الموافقة كذلك على تمديد إيفاد عضو وإيفاد عضو آخر للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد اعتباراً من بداية العام الدراسي 1434/1435هـ والموافقة على مذكرة تفاهم بين الجامعة ووزارة الخارجية.وقال الحربي، إن مجلس الجامعة ناقش قرارات وزير التعليم العالي التي صدرت تفويضاً عن مجلس الجامعة خلال فترة الإجازة الصيفية للعام الدراسي (1433/1434هـ) وفقاً لقرار مجلس الجامعة رقم (16) في جلسته (السادسة) المنعقدة بتاريخ (17/7/1434هـ) وإحاطة المجلس بقـرارات مدير الجامعة التي صدرت بالموافقة (تفويضاً عن مجلس الجامعة) وفقاً للقرار رقم (6) الصـادر في الجلسة (الثالثة) المعـقودة بتاريخ 29/11/1424هـ التي صدرت بالتعيينات على الوظائف الأكاديمية والابتعاث الخارجي والداخلي وحضور الدورات التدريبية الخارجية خلال الفترة من 21/5/1434هـ إلى نهاية 6/11/1434هـ، وكذلك الموافقة وإقرار الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بقسم صحة البيئة بكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، وإقرار الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بقسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية بكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية وإقرار الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بقسم التوعية والتعزيز الصحي بكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحيـة علاوة على الموافقة على ترقية (5) من منسوبي الجامعة الإداريين بالجامعة وفقا لترشيحهم على المراتب الإدارية (12 ، 11 ) إلى جانب الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب مدة عامين اعتباراً من 12/1/1435هـ والموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين مدة عامين اعتباراً من 12/1/1435هـ إلى جانب الموافقة على ندب وتمديد ندب خدمات عدد من اعضاء هيئة التدريس للعمل خارج الجامعة وكذلك طلب الموافقة على إنشاء كرسي علمي باسم: «كرسي المعلم محمد بن عوض بن لادن للإبداع وريادة الأعمال» وفق المقترح المقدم من وكالة الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي، اضافة إلى عرض ومناقشة ودراسة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والتي تم اتخاذ التوصيات المناسبة حيالها.