منح صلاحية الحج المخفض لـ23 شركة

منحت وزارة الحج 23 شركة حج الصلاحية في خدمة حجاج الداخل بأسعار مخفضة تتراوح بين 2500 ريال وخمسة آلاف ريال للحاج الواحد وفق مقر المخيم في المشاعر المقدسة، وذلك في خطوة تحاول من خلالها الوزارة كبح المغالاة في أسعار حملات الحج. وأقرت الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل في وزارة الحج، تخصيص مخيمات لتلك الشركات ضمن برنامج الحج المخفض الذي طرحته الوزارة قبل أربعة أيام، فيما ستتاح إمكانية التسجيل للمواطنين في هذه الحملات من اليوم حتى يوم نهاية الأسبوع، فيما عالجت الوزارة مع وزارة الداخلية الخلل الذي وقع في التسجيل للبيانات قبل يومين الذي كان ينفي وجود معلومات عن الشركة، حيث يعمل النظام العام حاليا بشكل طبيعي بعد توقف دام نحو 48 ساعة.

> وكشف لـ «عكاظ» أمس وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحج عبدالرحمن النفيعي، أن المتقدمين النظاميين للحج من الداخل وفق التصاريح التي صدرت حتى أمس لامست سقف 30 ألف حاج نظامي، فيما سيبدأ تفعيل خدمات شركات حجاج الحج المخفض اليوم، نافيا في الوقت ذاته اعتذار أي شركات عن الخدمة سوى شركتين في بداية الموسم، حيث أغلقت الوزارة أمس موعد الاعتذار الرسمي عن تقديم الخدمة دون تقدم أحد بطلب جديد حيث ستدخل 204 شركات هذا الموسم الخدمة. وقال النفيعي بأنه تقدم للوزارة نحو 31 شركة من شركات حجاج الداخل لطلب تقديم الخدمة ضمن برنامج الحج المخفض، حيث تمت الموافقة على منح هذه الخدمة لعدد 24 شركة حج وفق المساحات المتاحة من المخيمات؛ منها 19 شركة حج وعمرة وأربع شركات حملات خيرية، مبينا أنه يمكن للراغبين في الحج البدء في تقديم الطلبات والتواصل مع هذه الحملات عبر التواصل المباشر معها. وأوضح الدكتور النفيعي أن وزارة الحج تدخلت لكبح مغالاة شركات حجاج الداخل في رفع الأسعار، بعد أن لامست بعض الأسعار 20 ألفا للحاج الواحد، حيث شرعت في تطبيق نظام الحج المخفض الذي يستمر حتى مساء اليوم. وأشار الدكتور النفيعي إلى أن الوزارة فتحت باب الالتحاق في برنامج الحج المخفض، حيث منحت فرصة للالتحاق لكافة الشركات، حيث تضمن القرار فتح المجال لدخول شركات حجاج الداخل في المضاعفة في أعداد الحجاج ولكن بالنظام الجديد (الحج المخفض)، الذي تتراوح أسعاره للحاج الواحد من 2500 حتى خمسة آلاف والذي يفسح المجال أمام ضيوف الرحمن من حجاج الداخل إلى أداء مناسك الحج بعيدا عن المغالاة التي تنافست عليها شركات حجاج الداخل. وقال الدكتور النفيعي«جاء هذا القرار تجاوبا مع راغبي الحج من مواطنين ومقيمين، حيث تم تطبيق هذا البرنامج قبل موسمين وبعد النظر إلى النتائج التي حققها تقرر تطبيقه هذا العام مع منح بعض المزايا للشركات المتعاونة في تطبيق القرار والتماشي معه، حيث يسمح للشركات المرخص لها خدمة ألف حاج بالالتحاق في البرنامج»، مشيرا إلى أن المزايا تتمثل في أحقية خدمة نسبة حجاج تصل إلى 100 في المئة من العدد المصرح للشركة وفتح المجال أمام شركات الحج بالانضمام أو التخلي بالخيار، وتكريم الشركة الملتحقة في البرنامج شرط التقيد بالتعليمات وعدم الوقوع في أخطاء تمس الحجاج.

> وأكد الدكتور النفيعي أن الوزارة فرضت عقوبات ضد الشركات المخالفة والزمتها جميعا بضرورة التقيد بالأسعار المخفضة. ويمكن الحصول على معلومات واسعة لهذه الحملات عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني.

> يذكر أن المغالاة في الأسعار تسببت في تقليص العدد في الأعوام الماضية حيث وصل سعر الشخص الواحد إلى 20 ألف ريال وتعاني عدة شركات من عدم اكتمال النصاب المحدد لها على الرغم من تخفيض نصاب كل شركة بنسبة 50 في المئة.