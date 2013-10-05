الأمن الجامعي عمل جليل ونعمل على تطوير منسوبية

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)
دشن مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، الزي الجديد لمنسوبي إدارة الأمن الجامعة، كما كرم عددا من منسوبي الأمن الجامعي نظير جهودهم في القبض على ثلاثة متسللين من الجنسية الإفريقية إلى الحرم الجامعي، بحضور المشرف على إدارة الأمن والسلامة الجامعي الدكتور تركي بن مسفر العبود ورئيس الأمن الجامعة عاطف بن أحمد شعيرية ونائب رئيس الأمن الجامعي رياض بن مراد أبو غانم وذلك بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية.واوضح الدكتور عساس، أن ما يقوم به منسوبو الأمن الجامعي من عمل جليل هو خدمة للجامعة ومنسوبيها وحفاظا على ما تنفقه الدولة رعاها الله من ملايين الريالات لتوفير أفضل الإمكانات لطلاب وطالبات الجامعة لافتا النظر إلى أن عمل رجال الأمن الجامعي يعد رسالة ومهنة جليلة يؤجرون عليها لأنهم عيون ساهرة وحراسة بعد الله عز وجل على مدخرات هذا الكيان العلمي الشامخ بأم القرى حاثا معاليه الجميع على التحلي بالحكمة وحسن التصرف عند مواجهة مثل هذه القضايا علاوة على التعامل بمثالية مع الجميع سائلا الله العلي القدير لهم التوفيق والسداد في مهامهم وأعمالهم النبيلة.من جهته أكد المشرف على إدارة الأمن والسلامة الجامعي الدكتور تركي بن مسفر العبود، أن منسوبي الأمن الجامعة البالغ عددهم أكثر من 300 فرد يعملون ليل نهار لحراسة منشآت الجامعة ومقدراتها في مكة المكرمة ومحافظات الجموم والليث والقنفذة، مؤكدا أن إدارة الأمن الجامعة تعمل باستمرار على متابعة مستمرة من مدير الجامعة على تطوير كفاءة منسوبيها من خلال إخضاعهم للدورات التدريبية التأهيلية والتخصصية لرفع مستواهم الأدائي والمهني.وعبر المكرمون من جهتهم عن اعتزازهم بهذا التكريم الذي يعد حافزا لهم على تقديم المزيد من العطاء والاجتهاد في أداء واجباتهم تجاه الجامعة معربين عن شكرهم وتقديرهم لمدير الجامعة على هذه اللفتة التكريمية التي ستكون وسام فخر لهم، كما شكروا المشرف على إدارة الأمن والسلامة الدكتور تركي العبود على دعمه وتشجيعه لكافة منسوبي الأمن بالجامعة وحرصه على الرقي بمستوى أداء الأمن الجامعي.إلى ذلك اطلع مدير جامعة أم القرى، على نتائج برنامج موهبة الصيفي الذي استضافته الجامعة خلال إجازة صيف عام 1434 هـ بمشاركة 100 طالب وطالبة من الموهوبين من المرحلتين المتوسطة والثانوية بإشراف معهد الإبداع وريادة الأعمال بالجامعة بحضور عميد معهد ريادة الأعمال والإبداع المعرفي الدكتور خالد المطرفي وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور أحمد عشي وعميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتور محمد باصقر وذلك بمكتب معاليه بالمدينة الجامعية بالعابدية .وأرجع عميد معهد ريادة الأعمال والإبداع المعرفي الدكتور خالد المطرفي النجاح بالباهر الذي تحقق للبرنامج الذي تنظمه سنويا مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) وتستضيفه الجامعة إلى توفيق الله عز وجل ثم لدعم ومؤازرة معالي مدير الجامعة ومتابعة واهتمام وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل كوشك وحرصهما على توفير الدعم الكامل للمشاركين وتهيئة مرافق الجامعة ووسائلها التعليمية ومعاملها ومختبراتها لتنمية قدراتهم الإبداعية في مسار البرنامج.واستعرض رئيس برنامج الطلاب الدكتور عمار بن عبدالله عطار مسار البرنامج الذي احتضنته كلية العلوم الطبية التطبيقية لمدة 3 أسابيع مشيرا إلى أنه تم وضع برنامج إثرائي علمي مكثف في المسار الطبي الحيوي مصحوبا ببرنامج تنموي واجتماعي وتوعوي وترفيهي مشيدا بتفاعل كافة المشاركين البالغ عددهم 50 طالبا مع فعاليات البرنامج وأنشطته المختلفة.وتعرف عساس عبر الدائرة التلفازية المغلقة من قبل رئيسة برنامج الطالبات الأستاذة مرام بنت حسين بارافعة عن المسارات العلمية للبرنامج الذي استضافته كلية العلوم الاجتماعية والمتمثلة في التصاميم الهندسية والهندسة الكهربائية والعلوم الطبية إلى جانب أنشطته المختلفة المتعلقة في تنمية مهارات الإبداع واتخاذ القرار وريادة الأعمال والتفكير الناقد وحل المشكلات والتخطيط وإدارة الوقت والمهارات الشخصية والقيادة علاوة على الدورات التدريبية في مجال البحث العلمي وصناعة الأفلام بالإضافة إلى الزيارات الميدانية.وتسلم مدير الجامعة حقيبة البرنامج المعدة من قبل رئيسي البرنامج المشتملة على التقرير الختامي والوسائل التعريفية بالجامعة كما كرم معاليه عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية وعميد كلية العلوم الاجتماعية بمناسبة احتضان الكليتين للبرنامج.