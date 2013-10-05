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حزب الدستور يطالب بتوفير الحماية للأحزاب السياسية بعد الاعتداء علي داود

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حزب الدستور يطالب بتوفير الحماية للأحزاب السياسية بعد الاعتداء علي داود حزب الدستور يطالب بتوفير الحماية للأحزاب السياسية بعد الاعتداء علي داود


> ادان حزب الدستور الاعتداء الذي وقع علي  خالد داود المتحدث الرسمى باسم الحزب ، من قبل بعض من وصفهم الحزب بالغوغاء الذين كانوا يسيرون فى مظاهرة مناصرة للرئيس السابق محمد مرسي فى منطقة أبو الريش حيث تلقى عدة طعنات فى الصدر و اليد وتم تحطيم سيارته.

واضاف الحزب في بيان له اليوم انه  لولا العناية الإلهيه وتدخل الأهالى لفقد حياته على يد هؤلاء القتلة الذين تمكن الأهالى من الإمساك بأحدهم و تسليمه للشرطة.

وطالب الحزب السلطات بكشف ملابسات الحادث و تقديم مرتكبيه إلى العدالة، وتوفير الحماية اللازمة للأحزاب السياسية و العاملين فى الحقل العام ، و ناشد الحزب كافة أعضاءه فى احتفالات الحزب بنصر أكتوبر العظيم استمرار التمسك بالسلمية و الأسلوب الحضارى الذى عرفت به كوادر هذا الحزب.

 

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