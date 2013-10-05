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ختام ناجح لدورة المختبرات الطبية بالعلا

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ختام ناجح لدورة المختبرات الطبية بالعلا ختام ناجح لدورة المختبرات الطبية بالعلا

 عبد الله الصقير (العلا)

اختتمت أمس فعاليات دورة تدريبية نظمها القطاع الصحي في محافظة العلا تحت شعار «المختبرات الطبية.. السياسات والإجراءات ومبادئ العمل».وشارك في الدورة المعتمدة من قبل الهيئة للتخصصات الصحية والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام كل من المشرف على إدارة المختبرات في منطقة المدينة المنورة الدكتور علي خيمي وخمسة استشاريين ومحاضرين، حيث بلغ عدد الحضور فيها 114 طبيبا وفنيا.وأشار الدكتور حامد الشويكان مدير القطاع الصحي بمحافظة العلا لـ«عكاظ» إلى أهمية مثل هذه الدورات التدريبية، لما لها من أثر كبير وإيجابي في تطوير العاملين بالمجال الصحي وتنمية مهاراتهم من خلال الدورات على رأس العمل، مثمنا دور المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة. وعبر عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية الدكتور عبدالله الطائفي على دعم برامج التعليم الطبي المستمر.وعقب الحفل الختامي قام مشرف إدارة المختبرات في منطقة المدينة المنورة بجولة على مرافق وعيادات وأقسام مستشفى الأمير عبدالمحسن في العلا واطلع على سير العمل فية وأصدر تعليماته بضرورة دعم المستشفى بثلاثة أجهزه لاختبار الفيروسات وجهاز أفلوس وغرف جاهزة لاستخدامها من بنك الدم المركزي وذلك نظرا لأهمية المستشفى لها. وناقش تنشيط حملات التبرع بالدم بالتعاون مع فرع جامعة طيبة في محافظة العلا.

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