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حلقات مسجد العثمانية تكرم الحفظة

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حلقات مسجد العثمانية تكرم الحفظة حلقات مسجد العثمانية تكرم الحفظة

 ياسر المطيري (المدينة المنورة)

كرمت حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمسجد العثمانية بالمدينة المنورة طلابها المتميزين الذين اجتازوا اختبار جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، وذلك بحضور الدكتور إلياس أحمد البرماوي والدكتور عبدالمعين محمد إكرام الموجه في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.بدئ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم القى الدكتور عبدالمعين إكرام، كلمة حض فيها الطلاب المكرمين على حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشكر مدرسي الحلقات على جهودهم وأولياء أمور المكرمين وأبناءهم وعنايتهم ورعايتهم وتعاونهم مع المعلمين، وكل من ساهم في إنجاح الحفل.كما القى الدكتور إلياس أحمد البرماوي كلمة حث فيها الطلاب على التمسك بكتاب الله الكريم والعمل بما فيه وتعلم أمور دينهم ويكونون خير خلف لخير سلف، ثم كرم الطلاب وأولياء أمورهم والداعمين.

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