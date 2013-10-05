استحدثنا خدمات جديدة للتسهيل على الحجاج

ماجد الصقيري (المدينة المنورة)

أوضح لـ«عكاظ» مدير فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أنه تم استحداث عدد من الخدمات الجديدة ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام ، بهدف توفير كافة متطلبات استقبال الحجاج وتقديم التسهيلات اللازمة لهم ليؤدوا مناسكهم في سهولة ويسر.وأبان البيجاوي أن أبرز مستجدات حج هذا العام تنفيذ وتشغيل مشروع صالة خدمات واستراحة الحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وتحسين الخدمات المقدمة في مراكز خدمات وإرشاد الحجاج حول المسجد النبوي الشريف ومسجد الميقات من خلال توفير خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية (V-SAT ).كما تم استخدام مؤشرات الأداء ( KPI›s ) لقياس مستوى أداء بعض الخدمات المقدمة للحجاج وتقويمها لتجويد الخدمة وتطوير آلية متابعة ورصد إجراءات استقبال حافلات الحجاج بمحطة الهجرة باستخدام كاميرات رقمية ترصد الزمن المستغرق لتنفيذ الخدمة، بالاضافة الى تنفيذ برنامج ترحيبي بالحجاج بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بما يحقق الحفاوة والتكريم لضيوف الرحمن، وكذلك تنفيذ برنامج لقياس مستوى رضا الحجاج عن بعض الخدمات المقدمة لهم في المدينة المنورة.وكذلك تضمنت برامج عمل فرع وزارة الحج عددا كبيرا من البرامج منها برنامج مراكز الاستقبال والمغادرة ومراقبة التفويج بمحطة الهجرة وبرنامجي مركز الاستقبال والمغادرة ومركز استقبال ومغادرة حجاج البر ومركز مراقبة تفويج الحجاج بالكيلو 9 ومركز مراقبة تفويج الحجاج وتشغيل وصيانة المراكز ومتابعة النقل، وكذلك شؤون الإسكان ومكاتب شؤون الحج والشركات السياحية ولجان المراقبة والمتابعة كذلك خدمات الحجاج والطوارئ والسلامة والشؤون الإدارية والمالية ووحدة المعلومات والدراسات والتقارير ووحدة العلاقات العامة وهيئة حصر التوزيع وشؤون الأدلاء والوكلاء وتدريب العاملين.وأشار البيجاوي الى حرص فرع وزارة الحج على تفعيل دوره في مراقبة سير العمليات أثناء موسم حج هذا العام والمساهمة في حل ما قد يقع من إشكاليات وتذليل ما قد يصادف الحاج من عقبات أو إخفاقات خدمية خلال الموسم، حيث تعمل خطته على تحقيق عدد من الأهداف وهي الاستمرار في تعزيز التواصل بالحجاج وتوفير كامل الرعاية والعناية بهم بما يحقق توجهات وتطلعات الدولة وإحكام عمليات المتابعة والإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات للحجاج لتحسين الأداء وتحقيق جودة الخدمة، كذلك قيادة عمليات إدارة الحشود وضبطها للتحقق من سلامة الحجاج وجودة ما يقدم لهم من خدمات والتنسيق الفعال مع مختلف الجهات المعنية بالخدمة حكومية وأهلية لتذليل معوقات العمل وتحقيق راحة وسلامة وطمأنينة الحجاج.كما تعمل الخطة على متابعة التزام المؤسسة الأهلية للأدلاء بالتحقق من توفر الخدمات والتجهيزات ومتطلبات الأمن والسلامة في مساكن الحجاج ومعالجة القصور وفق التعليمات.وتقديم الخدمات المباشرة للحجاج، ومن ذلك إرشاد التائهين وتصاريح ومفقودات وتصعيد الحجاج المرضى، وذلك وبالتنسيق مع جهات الاختصاص. واستقبال شكاوى الحجاج والمسارعة إلى حلها والعمل على إنهائها. والتحقق من إنفاذ ضوابط إسكان الحجاج لإلزام المؤجرين بالوفاء بتعاقداتهم مع الحجاج أو من يمثلهم من بعثات وشركات سياحية.كما سخر فرع وزارة الحج بالمدينة هذا العام التقنية لتحسين مستوى الخدمات وتجويدها في كل مواقع العمل بما ينعكس أثره إيجابًا على الحجاج. وطبق البدائل لمعالجة إخفاق مكاتب شؤون الحجاج والشركات السياحية في توفير خدمات الإسكان المناطة بهم لحجاجهم وفق التعاقدات والتعليمات، وذلك من خلال الضمان البنكي المقدم من قبلهم لوزارة الحج بموجب الضوابط المعتمدة لصرفه.