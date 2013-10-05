أمير المدينة يدشن مجمع الأمل والصحة النفسية غدا

الربيعة يشهد الافتتاح ويتفقد المراكز المحيطة بالحرم النبوي
أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة غدا «الأحد» مجمع الأمل والصحة النفسية في مقره الجديد بمدينة الملك عبدالله الطبية، ويرعى حفل انطلاقة برنامج المدن الصحية، بحضور وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الذي يصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مساء اليوم وبرفقته وكلاء الوزارة.ويقوم د. الربيعة عقب حفل افتتاح مجمع الأمل بجولة تفقديه على المنشآت الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المحيطة بالمسجد النبوي للاطلاع والتأكد من الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن وزوار الحرم النبوي الشريف.وأوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي، أن مجمع الأمل والصحة النفسية الجديد الذي استغرقت عملية إنشائه أكثر من خمس سنوات يحتوي على المبنى الرئيسي للمستشفى بمساحة 7775 مترا مربعا، مبنى للطوارئ والعناية المركزة، مبنى العيادات الخارجية والخدمات المساندة من صيدليات وأقسام أشعة ومختبرات والمباني المساعدة، ثماني فلل للتنويم «أ، ب، ج، د» التي تقدم خدمات الطب النفسي من خلال المنشأة الجديدة، مبنى الإدارة، مبنيين لمراكز العلاج بالعمل، مبنى للنقاهة.كما يحتوى على مركزين ترفيهيين، النادي الترفيهي، حمامات السباحة، مباني المستودعات، المسجد، سكن الممرضات، مبنى الصيانة، محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة تحلية المياه وغرفة الكهرباء.وأشار الطائفي إلى أن المجمع سيقدم خدمات جديدة للمرضى بعد الزيادة في السعة السريرية إضافة إلى تطور الطب النفسي الجنائي، وإدراج وحدة الطب النفسي للأطفال لإرشاد الطفل والأسرة، لافتا إلى أنه جار التنسيق لافتتاح بعض الخدمات الحديثة كتنظيم الإيقاع الكهربائي للدماغ والحث المغناطيسي عبر الدماغ لعلاج حالات الاكتئاب، إلى جانب خدمات رعاية الطب المنزلي وخدمات الطب المجتمعي واعتماد الأساليب الحديثة للعلاج في مجال الطب النفسي.وقد أنشئ المجمع على مساحة إجمالية 180 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية قدرها أكثر من 125 مليون ريال. وتبلغ سعته السريرية 200 سرير. ومن المتوقع أن يستفيد من خدماته نحو 1.6 مليون نسمة من سكان المنطقة.ومن جهته أوضح منسق برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة أحمد بن عبيد حماد أن البرنامج الذي يطلق فعالياته أمير المنطقة غدا يعد بمثابة حلقة الوصل بين مكتب التنسيق لبرنامج المدن الصحية وجميع الجهات والقطاعات من جهة وبين فئات المجتمع من جهة أخرى. وقال إن مكتب فرع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بالمدينة المنورة تبنى رعاية برنامج المدن الصحية منذ البداية إيماناً منه بأهمية ذلك الدعم وتأثيره إيجاباً على ما ينتج عنه من دور رائد وخدماتي في المجال الصحي الوقائي تجاه طيبة الطيبة وساكنيها من المواطنين والمقيمين والزائرين.وأكد أهمية دور مكتب التنسيق لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة في دعم وإنجاح البرامج الصحية الوقائية المعتمدة وبنظرة شاملة لا تقتصر على الأمراض التي تصيب البشر وإنما أيضاً تلك الأخطار الناشئة من الحوادث في المنازل والشوارع والبيئة المحيطة بنا.