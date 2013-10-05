عطية سالم في ندوة «الأعلام»

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

ينظم مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز غدا ندوة بعنوان (علم من أعلام العلم والمعرفة في المملكة .. القاضي عطية بن محمد سالم) وذلك ضمن سلسلة أعلام المدينة المنورة في العصر الحديث.ويدير الندوة التي تعقد بخيمة العقيق ضمن فعاليات المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2013م الدكتور محمد أنور محمد علي البكري.ويشارك فيها أستاذ التفسير بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الدكتور عبدالله محمد الأمين الشنقيطي وأستاذ الحديث بجامعة طيبة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف الدكتور عمر حسن فلاتة وأستاذ الأصول المتعاون بجامعة طيبة الدكتور مختار محمد الأمين الشنقيطي.ويعد عطية بن محمد سالم -رحمه الله- فقيها مجتهدا وعالما فذا متمكنا من شتى العلوم الإسلاميــــة وهو كذلك قاضٍ وتتلمذ على يد محمد الأمين الشنقيطي صـــــاحب أضواء البيان حتى خلفه في مجلسه ودرس في المسجد النبوي يقصده طلاب العلم من كل مكان وتخرج على يديه العديد من بلاد المسلمين.