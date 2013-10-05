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«التعاوني» ينظم برنامجاً توجيهياً لنزلاء «الملاحظة»

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 عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة برنامجاً توجيهياً بعنوان «خطورة الانحراف الأخلاقي.. الأسباب والعلاج» لنزلاء دار الملاحظة، ضمن مشروع ينفذه قسم توعية الشباب بالمكتب بعنوان «نقطة تحول» لفئة الشباب على مختلف المستويات العمرية ويشارك فيه عدد من الدعاة وطلبة العلم الشرعي والمختصين في التربية.واستهدف البرنامج توعية الشباب وتثقيفهم وحفظ أوقاتهم وتحصينهم ضد الانحرافات الأخلاقية والفكرية ليكونوا أفرادا إيجابيين ولبنات صالحة في المجتمع. وتضمن البرنامج مسابقات ثقافية ومعرضا توجيهيا مصاحبا لقي إقبالاً وتفاعلاً ومشاركات الشباب. وأوضح مساعد مدير عام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة رباح السلامة أن هذه البرامج التي يقيمها قسم توعية الشباب بالمكتب تخصص لفئة الشباب الذين بصلاحهم يصلح المجتمع، مبينا أنه تم وضع خطة عمل لثلاثة أعوام قادمة للمشروع يتم تنفيذها على مراحل بالتعاون مع دار الملاحظة بالمدينة المنورة.

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