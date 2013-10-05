رئيس مركز الحديثة يستقبل مسؤولي جمرك العمري

منيف الكويكبي (القريات)
استقبل رئيس مركز الحديثة محمد بن علي العليان، مدير حدود العمري الأردني الدكتور فخري عبدالكريم ومدير عام جمرك العمري الأردني ومدير المخابرات بالعمري، لتقديم التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والثمانين للمملكة العربية السعودية.ورحب رئيس المركز بالضيوف وشكرهم على مشاعرهم باسم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بعد ذلك ناقش الجميع عددا من المواضيع التنسيقية بين الجمركين وذلك بحضور مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم كاسب الأيدا ومديري الإدارات الحكومية. صرح بذلك مدير مكتب رئيس مركز الحديثة والمنسق الإعلامي ممدوح سعود المطيري.