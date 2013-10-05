16 كشافا بالحفر يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن

فارس الرشيدي (حفر الباطن)

التقى مدير التربية والتعليم بمحافظة حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي مؤخرا، الكشافة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة للحج.وناشد الرحيلي الكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بالالتزام بحسن التصرف والقدوة الحسنة في التعامل مع حجاج بيت الله الحرام، وأن يكونوا على قدر المسؤولية أثناء قيامهم بالمهام التي تسند إليهم، وأن يعطوا الصورة الحسنة عن وطنهم والحركة الكشفية التي ينتمون إليها، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.يذكر أن عدد المشاركين من كشافة تعليم حفر الباطن بمعسكرات الخدمة العامة للحج بلغ (16) كشافا ورئيس فرقة.