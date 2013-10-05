المديرس: وزارة التربية تتجه لتطبيق استراتيجية التعليم النشط

محمد العبد الله «الدمام»

كشف مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس النقاب عن توجه وزارة التربية والتعليم نحو (استراتيجية التعليم النشط)، لافتا إلى أنها تعتمد على توفير مدربين ومدربات لتدريب المعلمين والمعلمات عليها.وقال خلال رعايته اللقاء السنوي للقيادات التربية لمحافظة القطيف إن الوزارة تتجه لإعطاء مديري المدارس مزيدا من الصلاحيات بوصفه قائدا للميدان التربوي، مؤكدا أن الآلية الجديدة تهدف للاستغناء عن دور المشرف التربوي ليقوم مديري المدرس بهذا الدور ويكون مشرفا تربويا مقيما.وطالب مديري المدارس للمبادرة وعدم انتظار التعاميم، مشددا على ضرورة الابداع والتفاؤل والبحث عن حلول للمشاكل اليومية التي تواجههم وعدم اليأس، فليس هناك كما يقال (قائدا مبدعا يساور اليأس أبدا).وأثنى على مشروع الخطة التشغيلية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة القطيف، داعيا للعمل على رصد وتحديد خطوات إجرائية لتحقيق الأهداف التي وضعها المكتب في خطته، مشددا في الوقت نفسه، على أن يكون اللقاء متجددا وليس نسخة كربونية لما سبقه من لقاءات في الأعوام الماضية.وتطرق في ختام كلمته إلى الرؤية والرسالة والقيم التي أقرتها الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة لتكون بوصلة التعليم على مدى السنوات الخمس القادمة، مؤكدا أهمية تفعيلها في خططنا الدراسية والعمل على وفقها.وقد تضمن اللقاء على مدى يومين عدة محاور مهمة، تناولت جوانب مختلفة ذات علاقة بالجانب التربوي والإداري في القطاع، حيث عقدت ورش عمل تناولت (قيادة المدرسة في عالم متغير) قدمها مصطفى أبو الرز، سلط الضوء فيها على أهمية التغيير وجوانبه ومعوقاته، والدور المنوط بمدير المدرسة في عملية التغيير نحو الأحسن داخل المدرسة.فيما تناول ياقوت الياقوت موضوع (كيف نشجع طلبتنا على الحوار؟) من جوانب عدة أهمها التعريف بمفهوم الحوار، وآدابه، وأهمية تنمية ثقافة الحوار وفوائده، ودور كل من المعلم والمدير والمشرف التربوي في تنمية ثقافة الحوار داخل المدرسة، إلى جانب الأسرة والإعلام في خارجها.وعرض عبدالعزيز السلامة تحت عنوان: (خارطة الطريق والخطة التشغيلية لمكتب التربية والتعليم البناء والتكامل) أهم المراحل التي مر مكتب التربية والتعليم بمحافظة القطيف لبناء خطة عمل للعام الحالي، من خلال عمليات عصف ذهني شارك فيها منسوبو المكتب في شعبه ولجانه كل حسب اختصاصه على مراحل، للوقوف على فرص التحسين والمخاطر، ونقاط القوة والضعف، وأقيمت في سبيل ذلك ورش عمل قدمت للمشرفين والموظفين، انتهت إلى خلاصة تكون هي الأهداف التي يسعى المكتب إلى تحقيقها، وحصر لكل المتطلبات المتكررة سنويا وما يتوقع أن يستجد ليضمن في الخطة التشغيلية، وأعد لذلك نموذج لإعداد خطة اللجان والأقسام اتسمت بالواقعية لأنها فصلت بحجم احتياجات المكتب وإمكاناته.يذكر أن اللقاء السنوي للقيادات التربية لمحافظة القطيف نظمته شعبة الإدارة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة منتصف الأسبوع الجاري بحضور عدد من المسؤولين في الإدارة العامة للتربية والتعليم ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومساعداه إلى جانب المشرفين التربويين بالمكتب ومديري مدارس القطاع.