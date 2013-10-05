المؤتمر يدين الاعتداء على خالد داوود و يتعجب من رد فعل البرادعي

أدان حسام الدين على، المتحدث الرسمى لحزب المؤتمر، الاعتداء على خالد داوود متحدث حزب الدستور أمس الجمعة.

وقال على في تغريدة على “تويتر”: “كنا نتمنى أن يرى البرادعي الحقيقة والواقع بعد أعوام من قراءة المشهد عبر “تويتر” وأن يعترف أن مواجهة

> الفاشية والإرهاب أسمى من الهروب والاختباء”.

وأضاف “أن يطعن داوود بيد إخوانية بعد دفاعه عن الإخوان يوم الفض، ثم يخرج علينا البرادعي متحدثا عن مأساة نعيشها يؤكد أن البرادعي بطل هذه المأساة”، مطالبا البرادعى بأن يجنب أنصاره والمؤمنين به الحرج من تدويناته الآتية من عالم افتراضي بعيدا عن الواقع.