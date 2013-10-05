أخبار عاجلة

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... متبقاش بجح وأنت أساساً راجل مش تمام -
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المؤتمر يدين الاعتداء على خالد داوود و يتعجب من رد فعل البرادعي

Google+ Print
المؤتمر يدين الاعتداء على خالد داوود و يتعجب من رد فعل البرادعي المؤتمر يدين الاعتداء على خالد داوود و يتعجب من رد فعل البرادعي

أدان حسام الدين على، المتحدث الرسمى لحزب المؤتمر، الاعتداء على خالد داوود متحدث حزب الدستور أمس الجمعة.

وقال على في تغريدة على “تويتر”: “كنا نتمنى أن يرى البرادعي الحقيقة والواقع بعد أعوام من قراءة المشهد عبر “تويتر” وأن يعترف أن مواجهة
> الفاشية والإرهاب أسمى من الهروب والاختباء”.

وأضاف “أن يطعن داوود بيد إخوانية بعد دفاعه عن الإخوان يوم الفض، ثم يخرج علينا البرادعي متحدثا عن مأساة نعيشها يؤكد أن البرادعي بطل هذه المأساة”، مطالبا البرادعى بأن يجنب أنصاره والمؤمنين به الحرج من تدويناته الآتية من عالم افتراضي بعيدا عن الواقع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا