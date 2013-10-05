أمين الشرقية يتفقد بلدية الخفجي

عكاظ (الدمام)

زار أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بلدية محافظة الخفجي، اطلع خلالها على جميع الأقسام والإدارات المختلفة بالبلدية، والتقى بعدد من مديري الإدارات والموظفين، مستمعا إلى مهام كل إدارة والأدوار التي تقوم بها.وحث الموظفين بالبلدية بالتميز في خدمة جميع المستفيدين والرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها البلدية لهم مع سرعة الإنجاز، مطالبا إياهم بالاستعانة بالتقنيات الحديثة في جميع أعمال البلدية تيسيرا لخدمة المستفيدين.وقد رافق المهندس الجبر في زيارته وكيل الأمين للبلديات المهندس شجاع بن يحيى المصلح، ورئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان.كما التقى مع نائب وأعضاء المجلس البلدي لمحافظة الخفجي، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم التي تصب جميعها في خدمة المحافظة ومشاريعها التنموية، إلى جانب مناقشة المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة، منوها بالأهمية الجغرافية لمحافظة الخفجي والكثافة السكانية التي تشهدها المحافظة والنمو العمراني الكبير. بعد ذلك، قام بجولة على الميادين والشوارع والواجهات البحرية التي تنفذها البلدية في المحافظة، واستمع إلى شرح مفصل عن هذه المشاريع، مشددا في ختام جولته على ضرورة متابعة هذه المشاريع وسرعة إنجازها مع تطبيق الجودة ووسائل السلامة فيها لينعم بها جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء.