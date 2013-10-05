برنامج «هندسة الطرق» في جامعة الدمام

عكاظ «الدمام»
كشفت جامعة الدمام في وقت سابق من هذا العام عن موافقة المجلس الأعلى لوزارة التعليم العالي على إعداد خطة تدريس برنامج هندسة الطرق في الجامعة باعتباره من البرامج الأكاديمية الهامة، التي توفر فرصا وظيفية، بالإضافة إلى كونه من أحدث التخصصات في مجال الهندسة.وأشار مدير الجامعة في مؤتمر للسلامة المرورية عقد مؤخرا إلى أن أهمية التركيز على كرسي السلامة المرورية الذي تشرف عليه الجامعة، واعتبره من أولويات الجامعة لتوعية المجتمع، وذلك بدعم من شركة أرامكو السعودية.ويمثل زحف الرمال مشكلة رئيسية على بعض الطرق في دول الخليج، وسبب المشكلة هو هبوب الرياح على المناطق الصحراوية المكشوفة وحمل الرمال منها ومن ثم ترسيبها على الطرق، وهذا يمثل مشكلة أمان بالنسبة لقائدي المركبات على الطريق، حيث أن الرمال تغطي حدود الطريق وعلاماته، والأخطر من ذلك تقليل مقاومة انزلاق الإطارات على الطريق، لذلك فإن من الأعمال المستمرة للجهات المختصة في إزالة الرمال وتنظيف الطرق من عوامل السلامة.ومن عوامل ترسيب الرمال على الطرق وجود مساحة مكشوفة كبيرة، تعامد الطريق (شرق-غرب) جفاف الجو في فصل الصيف الطويل، مما يؤدي إلى عدم ثبات تربة الصحراء السطحية، هبوب رياح ووصول سرعتها إلى حد يمكنها معه حمل حبيبات من تربة الصحراء السطحية ووجود عائق على الجانب الشمالي للطريق، مما يؤدي إلى تقليل سرعة الرياح عند اصطدامها به وبالتالي تقليل سرعتها تحت الحد الأدنى المطلوب لحمل الرمال، ولذلك تفقد بعض قدرتها على حمل الرمال فتبدأ بترسيبها فيكون للطريق نصيب من هذه الرمال المرسبة حسب موقع العائق من الطريق.