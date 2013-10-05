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جامعة الأمير محمد بن فهد تدعم مشروعات خريجيها

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رصدت جامعة الأمير محمد بن فهد ميزانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخريجيها الراغبين في الانخراط في مجال الأعمال الخاصة، داعية خريجيها الراغبين بتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة التقدم إلى إدارة شؤون الطلاب بالجامعة لدراسة طلباتهم.وأوضح مدير إدارة شؤون الطلاب بالجامعة إياد ماهر بدر أن شؤون الطلاب طرحت هذه الفكرة دعماً لخريجيها من الطلاب والطالبات مفيدا أنه سيتم البدء في استقبال الطلبات مع بداية الفصل الدراسي القادم.وبين أن إدارة شؤون الطلاب ستقدم للخريجين الراغبين بدعم مشروعاتهم دعما استشاريا وماليا يصل إلى 300 ألف ريال قبل بدء المشروع، بالإضافة إلى دعم فني أثناء تنفيذ المشروع إلى أن يتمكن الخريج من استكمال إجراءات تنفيذ مشروعه، وضمان استمراريته.وقال «تقوم الجامعة لدعم خريجيها بسوق العمل خاصة من الراغبين بأعمال خاصة، وخدمة للمجتمع من خلال دعم هذه المشروعات».يذكر أن جامعة الأمير محمد بن فهد توفر بيئة تعليمية تعمل على تمليك طلابها القدرات الأساسية التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل، والتعامل مع مختلف التحديات التي يفرضها الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تضمنت مناهجها منهجا أساسيا يدرسه جميع الطلاب هدفه تمكين الطلاب في القدرة على استخدام التقنية والاتصال، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل ضمن فريق القيادة والقدرة على التقدم المهني، بالإضافة إلى تضمين جميع المقررات التي يدرسها الطلاب أنشطـة تعليمية تعزز امتلاك الطالب لهذه القدرات.

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