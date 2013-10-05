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مدير جامعة الملك فيصل يتفقد أركان ملتقى بوح البنات

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 عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

تفقد مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز بن جمال الدين الساعاتي مؤخرا ملتقى بوح البنات في نسخته الثانية المقام بمبنى 27 بأقسام الطالبات.وتجول في جميع أركان الملتقى واستمع إلى شرح مفصل حول الملتقى.وأثنى الدكتور الساعاتي على الملتقى في نسخته الثانية من حيث الإعداد والتجهيز، والتنوع الأخاذ والأفكار الجديدة، واكتشاف النواحي الإبداعية لدى الطالبات، ومعالجة بعض السلوكيات السلبية على خلفية علمية، واصفا الملتقى أنه بات يمثل أنموذجا رائدا، مؤكدا على المساعي الحثيثة بين الجامعة وشركائها في المسؤولية المجتمعية لاستدامة مثل هذه الفعالية طوال العام، داعيا أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى ضرورة زيارة الملتقى لما يزخر به من أفكار إبداعية.من جانبه وصف عميد شؤون الطلاب الدكتور خالد بن أحمد البوسعدة الملتقى بالبرنامج الشامل، والعام لجميع فئات المجتمع، مثنيا على الجهد المتميز والتعاون المثمر الملموس بين الجامعة ومركز التنمية الأسرية بالأحساء، مؤكداً دعم ومساندة عمادة شؤون الطلاب لمثل هذه البرامج التي تعنى بالبعد العلمي والاجتماعي والنفسي لدى الطالبات بالذات، مشيدا بما رآه من تطور لافت في كثير من الجوانب في نسخة الملتقى لهذا العام.وأوضح مدير مركز التنمية الأسرية الدكتور خالد بن سعود الحليبي أن ملتقى بوح البنات هذا العام تميز كثيرا عن العام الماضي من ناحية جودة الإنتاج الرائع المنقطع، مفيدا أن عدد الزائرات بلغ خلال الأيام الثلاثة الماضي أكثر من 7000 زائرة.

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