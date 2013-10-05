«لغة الجسد» و«شؤون الموظفين» في غرفة الشرقية

عكاظ (الدمام)

ينظم مركز التدريب بغرفة الشرقية غدا الأحد برنامجين تدريبيين بعنوان «المهارات المتقدمة في إدارة شؤون الموظفين» للرجال، و«لغة الجسد في تحليل الشخصية» للسيدات والذي يستمر لأربعة أيام، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام.وأوضح الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن البرنامج الأول يهدف إلى إكساب المشاركين في البرنامج المهارات والقدرات المطلوب توافرها فيمن يعمل في هذا المجال، أبرزها القدرة على إعداد برنامج متكامل لاستقطاب طالبي العمل، والقدرة على تطبيق أساليب الاختيار المناسبة (اختبارات، مقابلات مخططة)، كما يهدف إلى إكساب المشاركين مهارة إعداد برنامج لتهيئة الموظف الجديد، ووضع مسارات التطور الوظيفي، وتشخيص وتحليل مشكلات إدارة شؤون الموظفين خاصة مشكلة السعودة، والإحلال الوظيفي.كما يتناول البرنامج الموجه لموظفي ومسؤولي إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص عددا من المحاور أبرزها المهام الرئيسية المكلفة بها إدارة الموارد البشرية خاصة قسم شؤون الموظفين، والخدمات التي تقدمها شؤون الموظفين، ومعنى التوظيف والهياكل التنظيمية وأنواعها، والاستقطاب والاختيار والتعيين، وتنظيم عملية التعريف بالعمل للموظفين الجدد، والنماذج المستخدمة في شؤون الموظفين، والبرامج الحديثة لشؤون الموظفين، وتفهم احتياجات الأفراد، وتفهم سلوك العاملين، وكيف تحفز الموظفين، وصقل المواهب، والالتزام كيف ندعمه، والإرشاد، وتوفير التغذية الاسترجاعية، ومعالجة السلوك السلبي، ونصائح لرفع الحالة المعنوية لدى الموظفين.وأبان الوابل أن البرنامج الثاني الموجه للسيدات والذي تقرر أن يعقد على مدى يومين يهدف إلى فهم المهارات الأساسية في قراءة ملامح الوجه وإيماءات الجسد لتحليل الشخصية وكيفية الاستفادة من ذلك في الحياة المهنية والشخصية، ويستفيد منه جميع الفتيات والسيدات في بيئة العمل.وأفاد الأمين العام لغرفة الشرقية أن البرنامج يتناول ماهية لغة الجسد وأهميته، ولغة الجسد في القرآن الكريم، والإيماءات ونبرة الصوت، والحركات السلبية والإيجابية في لغة الجسد، وكيفية قراءة الأنماط الشخصية (الشخصية البصرية، والشخصية السمعية، والشخصية الحسية)، ولغة الجسد في العمل، وقراءة للغة جسد الشخصيات العامة في الوطن العربي.