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"تمرد" والتيار الشعبى يحشدان لاحتفالات أكتوبر بميادين دسوق

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"تمرد" والتيار الشعبى يحشدان لاحتفالات أكتوبر بميادين دسوق "تمرد" والتيار الشعبى يحشدان لاحتفالات أكتوبر بميادين دسوق

أعلن إبراهيم جمعة، منسق التيار الشعبى بكفر الشيخ، حشد أعضاء التيار، وكذا أعضاء حركة "تمرد" لملء الميادين بداية من اليوم (السبت)، احتفالا بذكرى العبور، فى السادس من أكتوبر.

وأشار إبراهيم جمعة إلى أن الحشد سيكون بميدان سيدى إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق، وأن الميدان سيتواجد فيه كافة القوى الشعبية والحزبية والتيارات المتعددة، متوقعا أن يكون العدد بالآلاف فى الميدان كما شهد فى 30 يونيو الماضى.

وكشف جمعة أن الاحتفال سيشهد عدد من الفقرات المتعددة المتنوعة للتعبير عن هذا النصر، ولتأييد جيش الباسل العظيم.

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مصر 365

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