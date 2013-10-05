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إنهاء 65% من مشروع تنمية قرى غرب الموهوب بالداخلة

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إنهاء 65% من مشروع تنمية قرى غرب الموهوب بالداخلة إنهاء 65% من مشروع تنمية قرى غرب الموهوب بالداخلة

أعلن المهندس صابر مبارز، رئيس الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب بالوادى الجديد، انتهاء رئاسة القرية من إنجاز 65% من مشروعات بنود خطة التنمية المحلية الموحدة للقرية، والمتمثلة فى عدد من المشروعات فى قطاعات الإنارة والكهرباء وتحسين البيئة باعتمادات كلية بلغت قيمتها 450 ألف جنيه؛ حيث تم تخصيص 200 ألف جنيه منها للانتهاء من مشروعات فى مجال الكهرباء والإنارة، بالتنسيق مع هندسة كهرباء الداخلة وتوريد كشافات إنارة.

وأضاف مبارز أن الخطة تضمنت أيضا اعتماد 235 ألف جنيه لتمويل مشروعات فى قطاع تحسين البيئة؛ وذلك بشراء عدد من المعدات والآلات لدعم قطاع تحسين البيئة والنظافة ورفع كفاءتها بما يحقق أعلى معدلات الأداء من خلال رفع المخلفات من الشوارع وتجميل مداخل القرية بالإضافة إلى اعتماد 15 ألف جنيه، لشراء أثاث لإحلال وتطوير مقر الوحدة المحلية واستكمال باقى المستلزمات بمكاتبها الإدارية.

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مصر 365