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اليوم.. النطق بالحكم فى قضية الصحفى أحمد أبو دراع بالإسماعيلية

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اليوم.. النطق بالحكم فى قضية الصحفى أحمد أبو دراع بالإسماعيلية اليوم.. النطق بالحكم فى قضية الصحفى أحمد أبو دراع بالإسماعيلية

تنطق المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم السبت، بحكمها فى قضية أحمد أبو دراع الصحفى بجريدة المصرى اليوم، المتهم بنشر أخبار كاذبة عن القوات المسلحة.

واطلعت المحكمة فى جلسة الأربعاء الماضى إلى تقرير المخابرات الحربية، بعدما أجلت القضية خلال أربع جلسات عقدت بقاعة المحكمة بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، وتقدمت هيئة الدفاع بمرافعتها وطلبت البراءة لأبو دراع لتوافر حسن النية بعدم نشر أخبار كاذبة.

وأحيل أبو دراع للمحاكمة العسكرية فى 11 من سبتمبر الماضى بتهم إذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بالخارج، والإدلاء بأخبار كاذبة عن القوات المسلحة ونتائج أعمالها فى محافظة شمال سيناء، أثناء مداهمة الجيش لأوكار الإرهاب بقرى "الشيخ زويد"، حسبما ذكر بيان الإحالة من النيابة العسكرية إلى القضاء العسكرى.

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