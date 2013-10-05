نزع ملكيات 100 عقار تعترض مشروع شوارع العوامية

أكد نائب رئيس المجلس البلدي سابقا المهندس نبيه البراهيم الانتهاء من نزع الملكيات الخاصة بمشروع فتح شوارع العوامية المعتمد ضمن المخطط ١٣٤٣ ش ق منذ أربعة أعوام، وأنه تم إعداد بطاقات نزع ملكية، مشيرا إلى أن عدم البدء الفعلي في المشروع كان بسبب الوقت المستغرق في موضوع حصر ورفع الأملاك المعترضة.

وتبلغ الأملاك المراد نزعها نحو 100 ملكية، ما بين مزارع نخيل، ومبان قائمة، وأراض فضاء، وعن المشروع الذي اعتمد إبان دورة المجلس البلدي الانتخابية السابقة الذي كان البراهيم عضواً فيها اعتمدت ميزانيته عام ١٤٣٠، واضاف كان احد المشاريع التي تقدمنا باقتراحها، وحسب المعلومات المتوفرة لنا انه لم يبقَ الا اعتماد مبالغ التعويضات من الجهات المختصة وفقا للنظام وتسليمها لأصحاب الأملاك المنزوعة.

وتابع نرجو من الجهات ذات العلاقة بالمسارعة في إنهاء الإجراءات المطلوبة كي يتسنى لادارة المشاريع في البلدية البدء في الأعمال الإنشائية لتنفيذ هذه المداخل المهمة من النواحي التنموية والمرورية وغيرها لتنهي الوضع المقفل في العوامية، وتربطها بشبكة الطرق السريعة وتنقلها إلى مصاف مدن المحافظة الأخرى لمواكبة النهضة التنموية الشاملة لجميع مدن المملكة، كما تمت تغطية المصرف الزراعي، وتمديد بعض مرافق البنى التحتية استعدادا للأعمال المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع.