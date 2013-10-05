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معرض لمكافحة التدخين في متوسطة السروات.. بالرياض

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معرض لمكافحة التدخين في متوسطة السروات.. بالرياض معرض لمكافحة التدخين في متوسطة السروات.. بالرياض

    في نشاط لا صفي يهدف إلى ممارسة التربية والتعليم دون كتب أو مقررات قامت مدرسة السروات المتوسطة بشرق الرياض بإقامة معرض لطلابها بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء".

وبجهود من رائد التوعية عبدالله بن حمود يؤازره المرشد الطلابي متعب الحربي، افتتح مدير المدرسة عبدالله الشهري، يوم الأربعاء الماضي المعرض الذي يستمر يومين بحضور المشرف المنسق لمكتب التربية والتعليم بقرطبة عادل الرشيد. وحظي المعرض بإقبال كبير وتفاعل تجاوز الطلاب إلى أولياء الأمور واطلع الجميع على نماذج لضحايا التدخين وخطوات وجهود الجمعية في مساعدة المدخنين في الاقلاع كما قام عدد من الطلاب بأخذ بعض المطويات وال"سيدهات" لنشرها على الآباء والإخوان والأقارب حيث يستطيع من لا يقدر على الذهاب إلى مقر الجمعية التواصل معها عبر الهاتف لتقوم هي من جانبها بزيارته في مقر إقامته أينما كان وتقديم خدماتها له.

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