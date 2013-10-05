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أمانة الأحساء تُطلق خدمة التواصل مع المستفيدين ب «الواتس اب»

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    أطلق أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم التطبيق الخاص بالأمانة في خدمة التواصل الاجتماعي "الواتس اب" وكذلك تطبيق خدمة الشبكة الاجتماعية الخاصة بمشاركة الصور "الإنستقرام".

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الأمانة لمواكبة عجلة التطور المتسارع في مجالات التقنية الحديثة باستخدامات تطبيقاتها وخدماتها المختلفة، لخدمة المستفيدين وتعزيز عناصر التواصل معهم من خلال إيصال صوت المواطن وملاحظاته لمسؤولي الأمانة عبر خدمة التواصل "الواتس اب" وكذلك الرد على استفساراتهم وتوجيههم للقنوات الخاصة بالأمانة الكترونياً ورقمياً، إضافة الى الاستفادة من تطبيق "الإنستقرام" في تسليط الضوء على الأحساء وبُعدها التاريخي والاجتماعي وأهميتها في خارطة المملكة بشكل عام، ومشاريع الأمانة الخدمية والتطويرية بشكل خاص وذلك من خلال الصور الفوتغرافية المحاكية لذلك.

يُذكر ان الأمانة سعت الى تعزيز تواصلها الاجتماعي مع المستفيدين عبر شبكات التقنية الحديثة الاجتماعية ومنها الفيسبوك، التويتر، اليوتيوب، جوجل بلس، فلِكَر.

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