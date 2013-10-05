الصحة تُعد مشروع تنظيم القطاع «غير الربحي».. تمهيداً لرفعه للمقام السامي

اقر مجلس الخدمات الصحية، إعداد مشروع تنظيم القطاع الصحي الخيري وغير الربحي، وإعداد سجل وطني بنتائج فحوصات السمع، في اجتماعه الذي رأسه وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة بمقر الأمانة العامة للمجلس.

وشدد الاجتماع على أهمية الالتزام بالأمر السامي في شأن نظام الإبلاغ عن الأمراض المعدية وإيجاد الآليات المناسبة والحلول التقنية لتحقيق هذا الهدف.

خدمة الحجاج ب ٢٥ مستشفى و١٤١ مركزاً صحياً.. و١٧ مركز طوارئ على جسر الجمرات

وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور يعقوب المزروع أن المجلس أطلع على مذكرة الأمانة العامة للمجلس بخصوص تنظيم القطاع الصحي الخيري، ووافق على تشكيل فريق عمل لإعداد مشروع لتنظيم القطاع الصحي الخيري وأوقافه، تمهيداً للرفع به للمقام السامي.

وأضاف أن المجلس وافق على إعداد سجل وطني بنتائج فحوصات السمع عند المواليد والتشجيع على فحص المواليد قبل الخروج من المستشفى، وإحالة الحالات التى تعاني من مشكلة في السمع إلى القسم المختص في المستشفى نفسه أو في المستشفيات المرجعية، ودرس إضافة هذا الفحص كإجراء إلزامي لجميع المواليد، وتكليف عدد من المختصين بوضع المعايير والتنظيم اللازم والخطة التفصيلية لآلية التطبيق، موضحاً أن القرار يهدف للكشف المبكر لضعف السمع من خلال مسح السمع عند المواليد.

وقال إن الاجتماع أكد أهمية الالتزام بنظام الإبلاغ عن الأمراض المعدية، حتى يمكن لوزارة الصحة القيام بالإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة حيال هذه الحالات، للحد من انتشارها، وأن يتم الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة في الإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية إلى وكالة وزارة الصحة للصحة العامة.

وأشار الدكتور المزروع إلى أن المجلس اطلع على المقترح المعد من اللجنة الصحية الوطنية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء في ما يخص حالات العنف الأسري ضد البالغين وكلف الأمانة العامة بمراجعة المقترح على ضوء نظام الحماية من الإيذاء الصادر من مجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، طمأنت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام على سلامة الوضع الصحي لضيوف الرحمن، مؤكدة أنها تتابع عن كثب سير تطبيق برامح الترصد الوبائي وتنفذ أعمال المتابعة المستمرة وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية.

وأعلنت عدم تسجيل أي حالات وبائية أو محجرية أو حالات إصابة بفيروس "كورونا الجديد"، لافتة إلى اتخاذ كل التدابير اﻻحترازية الوقائية، واستعدت بتقديم مجموعة من البرامج العلاجية النوعية لحجاج بيت الله الحرام من خلال شبكة متكاملة ومتناغمة من المرافق الطبية المنتشرة بمناطق الحج والمشاعر المقدسة.

وهيأت الوزارة خلال موسم حج هذا العام ٢٥ مستشفى تحوي ٥٢٥٠ سريراً، إضافة إلى ١٤١ مركزاً صحياً موزعة على كافة مناطق الحج، و١٧ مركزاً صحياً للطوارئ على جسر الجمرات.