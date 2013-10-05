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متنزه الملك عبدالله يستقبل زائريه حتى الحادية عشرة مساءً

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متنزه الملك عبدالله يستقبل زائريه حتى الحادية عشرة مساءً متنزه الملك عبدالله يستقبل زائريه حتى الحادية عشرة مساءً

    بدأ متنزه الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الملز في استقبال المتنزهين والزائرين، وقد حددت أمانة الرياض يومي الاثنين والأربعاء لاستقبال الشباب فيما تم تخصيص أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت لاستقبال العائلات، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً، فيما سيكون المتنزه مغلقاً يوم الأحد لأعمال الصيانة.

ويمثل المتنزه الذي تتجاوز مساحته 318 ألف متر مربع أحد أبرز المعالم الحضارية في وسط الرياض من الناحية الإجمالية والبيئية حيث يحوي حديقة استكشافية زاخرة بالأشجار والنباتات والزهور وشبكة متصلة من ممرات المشاة المرصوفة بأحجار طبيعية ومزودة بمصابيح للإضاءة الأرضية وعدد من مناطق ألعاب الأطفال كما تم تشجير المتنزه بالكامل، وإنارته بمصابيح محمولة على أعمدة بتصميمات جمالية بما يوفر مكاناً متميزاً لهواة المشي.

وتتكامل عناصر المتنزه من الداخل في لوحة بديعة تجمع عددا من البحيرات المائية، والمسطحات الخضراء التي تزيد مساحتها على 90 ألف متر، وتتضمن جلسات مكشوفة وأخرى مغطاة بمظلات ذات تصميمات جمالية متنوعة، كما يحتضن المتنزه نافورة ضخمة بتصميم هندسي فريد وإضاءة مبهرة تشكل مع الماء المندفع منها لوحة يستطيع أن يراها بوضوح سكان حي الملز والأحياء المجاورة له، ويبلغ طول جسمها نحو 200 متر، بينما يصل ارتفاع الماء فيها إلى نحو 110 أمتار.

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