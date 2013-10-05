«بلدي الدرعية» يرشح القريني رئيساً

جدد المجلس البلدي في محافظة الدرعية اختيار الأستاذ/ شايع بن محمد القريني رئيساً للمجلس البلدي للفترة الثانية من الدورة الحالية للمجلس وذلك بحضور كافة الأعضاء بمقر المجلس البلدي ببلدية الدرعية ليلة أول من أمس.

ووفقاً لأمين عام المجلس البلدي الأستاذ/ مفرح المغيري فإن ترشيح الأستاذ/ شايع القريني جاء بعد اقتراع بين جميع أعضاء المجلس على هذا المنصب ووفق اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية وتعميم سمو الوزير بهذا الشأن.

وأضاف أن الاقتراع شمل أيضاً التصويت لاختيار نائب لرئيس المجلس للفترة الثانية وفاز بهذا المنصب الأستاذ/ محمد بن ناصر القريوي بإجماع كافة الأعضاء.

وفي آخر الجلسة تبودلت التهاني بين أعضاء المجلس والعضوين المنتخبين وتمنى الجميع لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.