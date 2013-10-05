لجنة التحقيقات الليبية فى أزمة النفط تنفى شبهة السرقة

أكد مصطفى الهادى أمسيك رئيس لجنة التحقيقات فيما يتعلق ببيع النفط الليبى دون عدادات، أنه ثبت لدى اللجنة عدم وجود شبهة سرقات للنفط الخام فى موانئ تصدير النفط.

وقال "امسيك" فى تصريح له أمس الجمعة، إن الموانئ النفطية توجد بها دورة مستندية تنفى شبهة وجود سرقة للنفط الخام، باعتبار أن هناك عدة جهات سيادية فى الدولة تشارك فى مراقبة دخول السفن وإنهاء إجراءاتها، من بينها مصلحة الموانئ ممثلة عن وزارة النقل ومصلحة الجوازات وممثل عن وزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك وممثل عن وزارة المالية.

وأضاف أن اللجنة أثناء زيارتها للموانئ النفطية أخذت بعض العينات العشوائية من النفط المصدر، وقارنتها بما هو موجود لدى إدارة التسويق الدولى بالمؤسسة الوطنية للنفط، وتأكد للجنة أن هذه الشحنات قد دخل مقابلها المالى إلى خزانة الدولة.

يشار إلى أن لجنة التحقيقات فى بيع النفط دون عدادات سلمت تقريرها النهائى إلى ديوان رئاسة الوزراء أمس.