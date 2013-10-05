كرتى: توتر العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بسبب تأشيرة البشير

قال وزير الخارجية السودانى على كرتى، إن رفض السفارة الأمريكية بالخرطوم، منح الرئيس السودانى عمر البشير، تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أحد مؤشرات سوء العلاقة بين البلدين.

وأوضح كرتى، وفقاً لشبكة الشروق السودانية أمس الجمعة، على هامش فعاليات الملتقى الاقتصادى السودانى الإيطالى بروما، أن السودان تحافظ على درجة من التواصل مع الولايات المتحدة، لتتمكن من التعرف على السياسات الأميركية تجاه السودان، مشيراً إلى أنهم لمسوا من خلال الزيارة تجاوباً بالرغم مما حدث، على حد قوله.

وقالت شبكة الشروق السودانية، إن وزير الخارجية السودانى عقد اجتماعا فى السفارة السودانية بالعاصمة الإيطالية روما، ضم سفراء السودان بأوروبا الذين وفدوا لحضور فعاليات الملتقى، وأطلعهم على مجمل القضايا الجارية بالسودان إضافة إلى علاقات السودان الخارجية.