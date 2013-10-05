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محمد علي كلاي يظهر من جديد في تكريم للمنظمات العاملة

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محمد علي كلاي يظهر من جديد في تكريم للمنظمات العاملة محمد علي كلاي يظهر من جديد في تكريم للمنظمات العاملة

بدا الملاكم الأسطوري محمد علي وهنا جدا في أحدث ظهور نادر له، عندما شارك الخميس الماضي في تجمع تكريمي للمنظمات العاملة في الميدان الإنساني.
> ورغم أنه كان غير قادر حتى على الهمس بكلمة واحدة إلا أنّه قبل التقاط عدة صور له مع الحضور كما شارك في منح الجوائز. وقالت زوجته لوني إنّ حضوره كان تحية لتراثه العريق ودفعا للغير للمشاركة في أعمال الخير.

و أضافت CNN  في تقرير لها انه رغم مرض الباركنسون أثر على حركته بشكل واضح إلا أنّ علي لا يفوت الفرص للظهور العلني ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالعمل الإنساني.

أما ابنة علي، بطلة الملاكمة ليلى فقد أكدت أنّه رغم ما يبدو عليه من وهن إلا أنه سعيد “وكل ما بوسعنا أن نفعله له هو أن نبقى على حبنا له متوقدا ودعمه رغم أنّه من الصعب علينا رؤيته على هذه الحالة.”

ومنحت جائزة محمد علي للهندية الشابة تانفي جيروتا التي تقود منظمة شبابية دولية لمكافحة الدعارة ودعم أنشطة المرأة.
> وتقدم طفل في 15 من العمر نحو محمد علي لتحيته، والطفل هو نك لووينغر الذي بدأ العمل الإنساني لمساعدة المتشردين منذ كان في الخامسة من عمره، والذي تم تكريمه نظير جهود مؤسسة أطلقها وزعت حتى الآن 10 آلاف حذاء للمتشردين والأطفال من أصحاب الاحتياجات الخاصة في 21 ولاية.

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