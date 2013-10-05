فياريال يتقدم على ريال مدريد مؤقتا بقهر جرانادا

فياريال (إسبانيا)، (إفي): واصل فياريال نتائجه الرائعة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن ارتقى اليوم للمركز الثالث بفوزه على ضيفه جرانادا بثلاثية نظيفة في افتتاح الجولة الثامنة.

وخطف فريق "الغواصات الصفراء" مؤقتا المركز الثالث من ريال مدريد بعد أن أضاف لجعبته النقطة 17 ، متقدما بفارق نقطة واحدة عن الميرينجي الذي سيحل ضيفا غدا على ليفانتي.

وحقق فياريال، الصاعد الى الليجا من الدرجة الأولى هذا الموسم، خمس انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة هذا الموسم.

أما رصيد غرناطة فتوقف عند ثماني نقاط، ليستقر الفريق الأندلسي مؤقتا بالمركز الـ12.

شهدت المباراة تألقا لافتا لنجم فياريال كاني الذي صنع الأهداف الثلاثة لزملائه برونو سوريانو (ق30) والمكسيكي جيوفاني دوس سانتوس (ق49) وتوماس بينا (ق82).