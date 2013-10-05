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حارس أتليتكو: التواضع مطلوب لمواصلة الانتصارات

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حارس أتليتكو: التواضع مطلوب لمواصلة الانتصارات حارس أتليتكو: التواضع مطلوب لمواصلة الانتصارات

مدريد، (إفي): أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني أن فريقه لا بد أن يلعب بتواضع امام سلتا فيجو الأحد المقبل على ملعب فيسنتي كالديرون دون الافراط في افراح الفوزين الاخيرين على ريال مدريد وبورتو البرتغالي خارج الديار في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وأوضح كورتوا في تصريحات صحفية "الفوز مهم يوم الأحد على ملعبنا الممتليء بالجماهير، يجب أن نثبت أقدامنا، وأن نلعب بجدية وتواضع لتحقيق الفوز، الحفاظ على التركيز ليس صعبا".

وأثنى كورتوا على اختيار فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا لأربعة لاعبين من أتلتيكو للانضمام للاروخا، وهم: ديفيد فيا وكوكي وماريو سواريز وخوانفران توريس، خلال مباراتي بيلاروسيا وجورجيا بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

وعلّق الحارس الشاب "ليس فقط في إسبانيا، في بلجيكا العب انا وتوبي ألديرفيريلد، وأردا توران مع تركيا، وكريستيان رودريجز ودييجو جودين في أوروجواي، هذا يعني أننا نقوم بعمل جيد، ولا بد من الاستمرار على نفس الوتيرة".

كما أشار الى أن زميله المهاجم البرازيلي-الإسباني دييجو كوستا "حر في اختيار الذي يلعب فيه"، لكنه امتدح قدراته الهجومية والتهديفية الكبيرة.

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