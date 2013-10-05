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بييلسا رفض تولي تدريب سانتوس بسبب الجدول البرازيلي المتكدس

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بييلسا رفض تولي تدريب سانتوس بسبب الجدول البرازيلي المتكدس بييلسا رفض تولي تدريب سانتوس بسبب الجدول البرازيلي المتكدس

ريو دي جانيرو، (إفي): أكدت تقارير صحفية الجمعة أن المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، رفض عرضا لتدريب سانتوس البرازيلي، بسبب الجدول المتكدس لبطولات الكرة في بلاد "السامبا".

وأوضح التشيلي كلاوديو مالدونادو لاعب كورينثيانز الحالي في تصريحات صحفية اليوم أن بييلسا هاتفه لطلب نصيحته، وقال له أن الأفضل سيكون رفض عرض سانتوس لأن قلة التدريب لن تقلل مسيرته بالنجاح مع سانتوس.

وقال اللاعب "عندما سألني إن كان سينجح في البرازيل قلت له سأكون صريحا معك يا مارسيلو، لن يصبروا عليك وفي حالة عدم تحقيقك للانتصارات ستتم إقالتك".

وأشار لاعب الوسط التشيلي إلى أن المدير الفني الأرجنتيني لن يستطيع العمل بشكل جيد خاصة وأنه في البرازيل تلعب المباريات كل أحد وأربعاء.

وأكد مالدونادو أنه "حتى جوارديولا (مدرب بايرن موينخ الألماني) لن يستطيع العمل تحت ظروف الدوري البرازيلي، خاصة وأنه لن ينجح في تنفيذ وتجهيز خططه على أي فريق بسبب ضيق الوقت.

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