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قائد الجيش الثاني الميداني: سنموت حتى تعيش مصر وتتقدم إلى الأمام

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قائد الجيش الثاني الميداني: سنموت حتى تعيش مصر وتتقدم إلى الأمام قائد الجيش الثاني الميداني: سنموت حتى تعيش مصر وتتقدم إلى الأمام

كتب : محمد عاشور السبت 05-10-2013 01:31

قال اللواء أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، إن القوات المسلحة في المرحلة النهائية لحربها على الإرهاب بدعم أهالي سيناء وأهالي الإسماعيلية.

وأضاف وصفي، خلال حواره مع برنامج "خطوط عريضة" على قناة "MBC "، أنه يمكن أن تنتهي عملية القضاء على الإرهاب في سيناء خلال 6 ساعات، ولكنها ستبيد الأخضر واليابس، موضحا أن العملية العسكرية بسيناء استغرقت وقتا لتفادي استهداف الأبرياء.

وأكد قائد الجيش الثاني الميداني، أن المنطقة العازلة بين مصر وقطاع غزة يجب أن تكون 3 كيلو مترا وليس 500 مترا فقط، مشيرا إلى أن أي منزل به نفق يتم تفجيره، ولكن يتم تعويض أهالي المنازل التي ليست بها أنفاق، منوها بأن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح سيعوض أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها في المنطقة العازلة.

وتابع: "يجب استكمال مسيرة أبائنا وأجدادنا في تطهير سيناء حتى آخر جندي، وسنموت حتى تعيش مصر وتتقدم إلى الأمام".

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